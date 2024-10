Tivemos retomada da democracia como normal, diz Cármen Lúcia

Foto: WILTON JUNIOR/AGÊNCIA ESTADO Carmen Lucia é presidente do TSE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, avaliou na noite de ontem que as eleições municipais atuais simbolizam a retomada da democracia como normal, de não depreciar as instituições.

"Acho que nós estamos trabalhando e caminhando permanentemente no sentido da normalidade democrática. E da democracia como normal", disse ela em entrevista coletiva para comentar o resultado do primeiro turno das eleições municipais realizadas ontem em todo o País.

Cármen voltou a dizer que é preciso enaltecer a democracia, já que não se encontrou outro regime melhor do que esse. "A gente vive sob um regime que nos permite sermos livres para sermos o que nós queremos ser. Então, nós retomamos uma condição de considerar normal, válido e não depreciar as instituições na busca de romper com a institucionalidade democrática, o que só contraria a própria sociedade e o desejo de todo cidadão", avaliou.

A abstenção no primeiro turno das eleições municipais ficou em 21,71% de abstenção. A porcentagem de eleitores que não compareceram foi maior que nas eleições municipais de 2016 (17,58%). Porém, menor que em 2020 (23,15%), eleição realizada em meio ao período agudo da pandemia de Covid-19. "Nós tivemos índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões."

Ela também repetiu sobre a importância de o cidadão saber que pode, por meio da eleição, participar da democracia. "A certeza de que ele irá exercer um direito, um direito que é importante para a vida dele, para a vida de quem veio antes e que conquistou esse direito."

O TSE informou que, ao longo do dia de ontem, 3.218 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas no País, por problemas técnicos. Em apenas uma seção eleitoral a votação teve que ser manual, porque não houve urna eletrônica disponível para fazer a substituição.

A ministra também agradeceu ainda às forças de segurança — federais, estaduais e municipais — pelo que classificou como um "domingo eleitoral sem maiores sobressaltos". De acordo com os dados apresentados, a polícia apreendeu em crimes eleitorais R$ 1,7 milhão em dinheiro irregular.

"A polícia registrou — e eu quero fazer um agradecimento especial às forças de segurança — 295 ocorrências. Há inquéritos apurados nesse período. Nesse período, em toda a atuação da PF, houve o registro, só na data de hoje foram apreendidos R$ 1,7 milhão em espécie de ilícitos que foram apurados pela PF e, em toda a campanha, mais de R$ 21 milhões em espécie foram apurados pela PF", afirmou. (com Agência Estado)