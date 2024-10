André e Evandro ligaram para Wagner em busca de apoio no 2º turno

Foto: AURÉLIO ALVES OS DOIS candidatos no 2º turno já buscaram o apoio de Wagner

Um dia após o resultado das urnas, as mobilizações para o segundo turno já estão a todo vapor em Fortaleza. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) buscaram Capitão Wagner (União Brasil) a fim de prospectar apoio na disputa pela Prefeitura. As ações foram tornadas públicas pelos candidatos nesta segunda-feira, 7.

O representante do PL avalia que o apoio de Wagner, que ficou em 4º lugar na corrida eleitoral com 11,4% dos votos, "é fundamental". “O procurei, liguei, conversamos. Tivemos uma conversa sim, e espero receber o seu apoio. É natural que isso venha a acontecer. Já o apoiei duas vezes, também sendo uma grande liderança da oposição no Estado. Então, eu o procurei entendendo a necessidade dessa união em torno de uma renovação”, expôs André, em entrevista à TV Jangadeiro.

Evandro contou ao O POVO que o ex-deputado federal deve retornar sobre o assunto ao longo desta semana. Ele também informou que há interlocutores estabelecendo diálogo com o PDT do prefeito José Sarto, que ficou em 3º lugar, com 11,75% dos votos.

"Eu liguei diretamente para o Wagner, conversei com ele e estou respeitando o momento dele. E tem um alguns emissários também relativo à questão do PDT, do Sarto", disse o petista logo após participação no O POVO News 2ª edição. O programa também convidou André e aguarda retorno da equipe do candidato.

Durante a edição, Evandro disse não ter dificuldade em procurar nenhum desses nomes. Segundo ele, “para o bem de Fortaleza, a gente releva qualquer tipo de situação que tenha ocorrido ou de forma anterior à campanha ou até mesmo na campanha”.

Enquanto isso, à TV Jangadeiro, André rechaçou a polarização na disputa pelo comando do Executivo Municipal. "Não existe Lula contra Bolsonaro, não é uma campanha PT contra PL, não é uma campanha direita contra esquerda. É uma campanha dos mesmos de sempre contra nós, eu André Fernandes e o povo de Fortaleza”.

André ficou em 1º lugar, com 40,20% dos votos válidos, representados por 562.305 eleitores. Evandro, por sua vez, alcançou 34,33%, com 480.174 votos. Sarto obteve 11,75%, o que contabiliza 164.402 votos; seguido de Wagner, com 11,40%, um total de 159.426 eleitores.



Na noite desta segunda-feira, 7, Capitão Wagner afirmou, em vídeo publicado no Instagram, que anunciará quem apoiará no segundo turno até a próxima segunda-feira, 14. Porém, o ex-deputado informou que o anúncio será feito pelo perfil do filho, Felipe Gabriel.

Evandro realizará plenária para anunciar apoio de vereadores

O candidato do PT também organiza evento para anunciar apoio de vereadores, prevista para ocorrer ainda nesta primeira semana após primeiro turno.

"Eu conversei diretamente com vários vereadores eleitos e alguns, inclusive, fecharam conosco. Deve estar sendo anunciado aí nessa semana, lá pra quinta-feira. Nós vamos fazer uma plenária, um evento lá no nosso comitê, divulgando aqueles que fizeram adesão ao nosso projeto", contou Evandro ao O POVO.

Na oportunidade, o petista reforçou crítica a postura de André em "não mostrar" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral e afirmou não ter problema em ser considerado "neopetista".

"Ele passou todo primeiro turno dessa campanha, simplesmente, se escondendo, não vindo à tona, não mostrando a cara do seu aliado maior que é Bolsonaro. E, de uma forma, se passando por uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa tranquila, que ele não é isso", pontuou Evandro.

E acrescentou: "Numa eleição, a gente tem que ter maturidade [e entender] que as pessoas vão tentar de alguma forma te desestabilizar, vão tentar te tirar do sério. E tentaram de diversas formas me desestabilizar, não foi só me chamando de neopetista, mas também de outras denominações e nem por isso me desestabilizou. Eu estou muito tranquilo e focado, que nós temos aí uma luta e não vai ser fácil".

Assista entrevista de Evandro Leitão ao O POVO News na íntegra: