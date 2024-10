Conheça os prefeitos eleitos com as maiores votações percentuais no Ceará

Foto: Reprodução TSE Amaro teve a maior votação percentual dentre as cidades com mais de um candidato a prefeito no Ceará

Eleição no interior do Estado muitas vezes é sinônimo de disputa acirrada, voto a voto, decidida nos minutos finais. Mas isso não é regra. Em muitos casos, um dos candidatos consegue destaque a ponto de abrir larga vantagem. O POVO traz para você um levantamento dos prefeitos eleitos com maior percentual de votos conquistados por aqui.

Candidato único

Em dois municípios, o prefeito eleito teve 100% dos votos, visto que concorria sem um único adversário sequer. É o caso de Mucambo e São João do Jaguaribe, que elegeram respectivamente Elenilson Queijeiro (PSB) e Raimundo Cesar (PSD).

Campões de voto

Dentre as cidades com mais de um candidato, o campeão de votos vem da pequena Ipaporanga, distante 356,29 km de Fortaleza. Lá, Amaro Pereira (PT) foi eleito com 7.754 votos, o que representou 91,96% dos eleitores.

Na sequência, o outro candidato que ultrapassou a marca dos 90% dos votos no Ceará é de Boa Viagem, a 221,43 km da Capital. Regis Carneiro (PSB) terminou com 30.609 votos, o que representou 90,42% dos votos totais no município.

Confira a listagem dos prefeitos mais votados do Ceará, em termos percentuais:

Cidade - candidato(a) - %

MUCAMBO- Elenilson Queijeiro (PSB) - 100,00%

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - Raimundo Cesar (PSD) - 100,00%

IPAPORANGA - Amaro Pereira (PT) - 91,96%

BOA VIAGEM - Régis Carneiro (PSB) - 90,42%

PARAIPABA - Ariana Aquino (Republicanos) - 89,82%

CROATÁ - Ronilson Oliveira (PT) - 87,65%

AQUIRAZ - Dr. Bruno Gonçalves (PRD) - 85,79%

URUOCA - Kennedy Aquino (PT) - 85,03%

RUSSAS - Sávio (PSB) - 84,69%

NOVA RUSSAS - Giordanna Mano (PRD) - 83,53%

ASSARÉ - Libório (PSB) - 83,34%

ANTONINA DO NORTE - Antônio Filho (PDT)- 82,29%

ALTO SANTO - Joeni (PP) - 81,83%

LAVRAS DA MANGABEIRA - Ronaldo da Madereira (PSD) - 81,43%

ITATIRA- Zé Dival (PP) - 80,98%EUSÉBIO- Dr Junior (PRD) - 80,96%

PARAMBU- Romulo Noronha (Solidariedade) - 80,65%

PEREIRO- Zé de Moacir (PT) - 80,19%

BATURITÉ - Hérberlh Mota (Republicanos) - 79,52%

Conheça as disputas mais acirradas na eleição para prefeitos do Ceará

Por outro lado, algumas cidades do interior cearense ficaram marcadas nessas eleições pelo equilíbrio na disputa pela prefeitura. Em Groaíras, a prefeita eleita Virginia do Antônio Martins (PDT) teve 4.198 votos´(50,13%), apenas 21 a mais do que Adail Melo (PSB), único adversário no pleito, que ficou com 49,87%.

Em Ereré, Glauber (PT) foi eleito prefeito com uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual (50,3% x 49,7%) sobre Emanuelle Martins (PSB). Na prática, a diferença foi de 29 votos de vantagem.

Em Barroquinha, Jaime Veras (PSD) foi eleito com 6.404 votos, apenas 66 votos a mais do que Tainah Marinho (PT). No percentual, a diferença foi de 0,52 pontos (50,26% x 49,74%)

Em Massapê, município sempre marcado pela disputa envolvendo membros da uma mesma família, Ozires Pontes (PSDB) superou a atual prefeita Aline Albuquerque (Republicanos) por apenas 0,3 ponto percentual dos votos, o que dá não mais do que 106 votos de diferença.

No Iguatu, houve uma virada na reta final da apuração e Roberto Filho (PSDB) acabou eleito prefeito, apenas 2 pontos percentuais na frente de Ilo Neto (PT).

Em Tururu, o prefeito eleito foi Elinaldo Monteiro (União Brasil), com 39,39% dos votos (5.268 no total), cerca de pontos percentuais a mais do que Pedro Filho (PT), que obteve 4.993 votos, 37,33% do total.

Equilíbrio triplo

Em Pacajus, o destaque se deu para o equilíbrio entre três candidaturas. Edilson das Casas (União Brasil) teve 28,23% dos votos e venceu a eleição, enquanto os adversários Alex Nogueira (Podemos) e Junior Chaves (PP) tiveram 27,56% e 27,12%, respectivamente. A diferença entre o prefeito eleito e o terceiro colocado não chegou a 500 votos, pouco mais de 1 ponto percentual dos votos totais do município.

Margem ínfima define o segundo turno

No segundo maior colégio eleitoral do Ceará, o equilíbrio total marcou a disputa por vaga no segundo turno de Caucaia, o único município além de Fortaleza que tem a possibilidade de a eleição ser decidida em duas rodadas.

Naumi Amorim (38,42%) liderou durante toda a apuração e garantiu vaga na disputa do dia 27 de outubro. A segunda vaga, porém, só foi decidida nos instantes finais. Até 99% da apuração, Emilia Pessoa (PSDB) era quem estava em segundo, sendo ultrapassada por Waldemir Catanho (PT) nas últimas urnas e terminando apenas oito votos atrás do petista. Pessoa teve 47.609 votos, enquanto Catanho conseguiu 47.617.