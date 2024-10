Eleito prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues diz que precisará do apoio de Elmano e Lula

Foto: Reprodução/YouTube Rádio O POVO CBN OSCAR Rodrigues concedeu entrevista à Rádio O POVO CBN

O prefeito eleito da cidade de Sobral, o empresário e deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), afirmou que a população da cidade estava cansada de quase 30 anos de gestão do mesmo grupo político e que não irá se distanciar dos governos Elmano e Lula durante a gestão.



"A população estava cansada de arbitrariedades que estariam ocorrendo, e por isso resolveu mudar para uma gestão que será de contraponto à atual", destacou durante entrevista, na manhã dessa segunda-feira, 7, na Rádio O POVO CBN.

"As pessoas queriam mudar a gestão de Sobral, e nós apresentamos muitos projetos e tivemos uma vitória muito importante, quebrando essa sequência. É uma mudança significativa, uma mudança de seguimento político."

Relação com PT e Elmano

Rodrigues foi questionado sobre como será a relação com o Governo Elmano e o Governo Lula, nos âmbitos estadual e federal. Ele ressaltou que um prefeito precisa de ajuda de todos os lados, elogiou Elmano e disse que espera ter ajuda.

"Eu, como deputado estadual que sou hoje, tenho feito um trabalho na Assembleia de coerência, aqueles projetos que eu acho que devem ser aprovados, podem ser do PT ou de qualquer outra origem, eu tenho aprovado, tenho assinado positivamente", disse.

"Aqueles que são contra a minha vontade, a minha ideologia pessoal, eu não assino. Eu tenho trabalhado dentro dessa coerência, então nem politicamente não tenho nada contra o Elmano, pelo contrário, acho até que tem feito um belo governo. Pode melhorar? Pode, porque sempre pode melhorar", explicou.

Oscar negou que queira um distanciamento com o Governo Federal, ressaltando a presença do partido no governo do presidente Lula.

"Nós não queremos nos distanciar, nem hoje deputado, que seremos deputados até o dia 31 de dezembro deste ano, nem como prefeito. Sobral é uma cidade que precisa muito da ajuda do governo estadual, assim como do governo federal", continuou.

"Eu me relaciono com o presidente Lula, você sabe que o União tem três ministérios, o MDB, que nos ajudou aqui em Sobral, também tem três ministros. Nós temos, portanto, seis ministros que também poderão ajudar muito Sobral. E queremos fazer um trabalho de coerência, política e administrativa acima de tudo por aqui", concluiu.

Educação vem bem, mas pode melhorar

Questionado sobre a educação na cidade, já que Sobral é apontada há anos como referência na área, inclusive em âmbito nacional, Oscar elogiou o trabalho feito pela Prefeitura, mas pontuou que pode ser melhorado.

"A política de educação de Sobral vem sendo trabalhada há vários anos, há melhorias, não resta dúvidas, no ensino fundamental, no médio e no superior também. A educação básica, a educação administrada pela Prefeitura também é boa. Tanto que, em nossa campanha, nós não fizemos críticas a esse segmento de educação", disse.

Ele afirmou ainda que "há como melhorar". "E nós sabemos como melhor, até porque na educação de Sobral, 57% são pessoas contratadas temporariamente. Ou seja, são pessoas que não têm aquela garantia de continuidade do seu serviço para o ano seguinte."

"A gente vai acabar com isso aí, portanto já neste aspecto a educação de Sobral vai melhorar", disse Rodrigues, que lidera uma universidade particular com campi na cidade, além de Fortaleza e outros municípios.

Moses Rodrigues levado à delegacia

O prefeito eleito respondeu ainda sobre o fato do filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) ter recebido voz de prisão na tarde de domingo, 6, após aglomerações em frente a um colégio, durante a votação. Oscar afirmou que houve arbitrariedade por parte das autoridades e deu sua versão do ocorrido.

"Eu considero que o promotor fez um ato de arbitrariedade, ele não poderia ter prendido um deputado federal, no direito de suas atribuições legais", afirmou.

"Ele estava fiscalizando as escolas e, naquele momento, tinham pessoas lá que estavam vestidas com roupas do partido, assim como havia também pessoas vestidas do outro partido, e o promotor achou por bem mandar as pessoas que estivessem justamente com a cor azul se retirarem", seguiu.

"O deputado federal falou que os outros também deveriam se retirar. Por conta disso, houve muita confusão, até agressão física ao deputado, onde queriam algemá-lo", explicou.

Oscar disse que o ocorrido foi quando faltavam apenas uma hora para o término das votações e afirmou que Moses irá tomar providências contra os envolvidos.

"O deputado federal notificou o presidente (da Câmara dos Deputados) Arthur Lira (Progressistas), e obviamente vai tomar as providências cabíveis, processar esses policiais federais, esse delegado, assim como o promotor, que excederam os parâmetros de suas atuações", concluiu.