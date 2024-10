Evandro realizará plenária para anunciar apoio de vereadores

Evandro Leitão (PT) afirmou que organiza evento para anunciar apoio de vereadores, prevista para ocorrer ainda nesta primeira semana após primeiro turno.

"Eu conversei diretamente com vários vereadores eleitos e alguns, inclusive, fecharam conosco. Deve estar sendo anunciado aí nessa semana, lá pra quinta-feira. Nós vamos fazer uma plenária, um evento lá no nosso comitê, divulgando aqueles que fizeram adesão ao nosso projeto", contou Evandro em entrevista ao O POVO.

Na oportunidade, o petista reforçou crítica a postura de André Fernandes (PL), adversário dele no 2º turno em Fortaleza, de "não mostrar" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral. Evandro afirmou ainda não ter problema em ser considerado "neopetista".

"Ele passou todo primeiro turno dessa campanha, simplesmente, se escondendo, não vindo à tona, não mostrando a cara do seu aliado maior que é Bolsonaro. E, de uma forma, se passando por uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa tranquila, que ele não é isso", pontuou Evandro.

E acrescentou: "Numa eleição, a gente tem que ter maturidade [e entender] que as pessoas vão tentar de alguma forma te desestabilizar, vão tentar te tirar do sério. E tentaram de diversas formas me desestabilizar, não foi só me chamando de neopetista, mas também de outras denominações e nem por isso me desestabilizou. Eu estou muito tranquilo e focado, que nós temos aí uma luta e não vai ser fácil". (Thays Maria Salles)