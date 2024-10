Naumi diz que buscará apoios de Emilia e Aginaldo e não irá 'enfrentar' o Governo do Estado

Foto: SAMUEL SETUBAL Candidato à Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) disputa o segundo turno contra Waldemir Catanho (PT)

Naumi Amorim (PSD), ex-prefeito de Caucaia e primeiro colocado do primeiro turno com 38,42% dos votos, afirmou que irá buscar o apoio de Emilia Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL) para vencer Waldemir Catanho (PT) no segundo turno.

Em entrevista nesta segunda-feira, 7, à Rádio O POVO CBN, Naumi citou que a candidata tucana ficou atrás de Catanho por apenas oito votos, e tem uma força política, portanto, a quer do seu lado para vencer a eleição.

"O PSD é um partido que tem sempre me apoiado e eu tô aqui esperando e buscando alianças com a Emilia Pessoa, com os eleitores da Emilia Pessoa, também com o Coronel Aginaldo e também com os eleitores. Já estamos entrando em contato, buscando as alianças, principalmente candidatos a vereador, suplentes e reforçando também os nossos. Tem que cuidar dos nossos", disse.



O partido de Naumi faz parte da base governista a nível estadual, tanto que a vice de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza é Gabriella Aguiar, do PSD. O candidato de Caucaia lembrou ter boa relação com as lideranças estaduais e falou que não irá "enfrentar" o Estado, mesmo disputando a eleição contra o aliado deles.

"Eu sempre me dei bem com o Camilo Santana, com o Elmano. O Elmano me apoiou no segundo turno nas eleições de 2020 (em Caucaia). Então, acho que passou a eleição, eles tão defendendo a sigla deles, então nós temos que se entender e quando passar a eleição ir atrás de aliança para trazer recurso para o nosso município", afirmou.



E prosseguiu: "Não adianta eu querer enfrentar o governo, agora é a eleição e vai definir, eles vão apoiar o candidato deles e eu vou lutar, junto com o meu povo com a população de Caucaia pra gente ganhar".



Adversário de Naumi, Catanho também tinha previsão de ser entrevistado nesta segunda-feira. No entanto, por problemas técnicos, a entrevista não foi realizada. A previsão é de que ela ocorra nesta terça-feira, 8.