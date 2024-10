Veja quem são os novos vereadores eleitos em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

As eleições municipais em Fortaleza provocarão uma nova configuração da Câmara Municipal, a partir de 2025. Ainda que a maioria (25 dos 43) tenham sido reeleitos, o Legislativo contará com 17 novos personagens nas cadeiras da CMFor.

Leia mais Eleição de vereador em Fortaleza 2024: veja eleitos e votação de todos os candidatos

As “novidades” incluem o retorno de alguns atores envolvidos com política, ao mesmo tempo em que marca a estreia de outros em cargos eletivos.

Leia mais Eleição em Fortaleza: veja os suplentes de vereadores de todos os partidos

Veja a lista de novidades por ranking de votação:

Bella Carmelo (PL)

Bella foi a candidata a vereadora estreante mais bem votada de Fortaleza, com grande investimento do PL. Este é o primeiro pleito em que ela concorre. A candidata se autodescreve como “jovem, patriota e conservadora”. Ela é esposa do deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto. Foi apoiada publicamente por nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) e o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL).

Marcel Colares (PDT)

É a primeira eleição em que o candidato concorre. Colares vem de uma família de políticos e, nos santinhos, frisa essa herança: apresentando-se como “filho de Dr. Hugo”, deputado estadual. Marcel é ainda irmão de Renan Colares (PDT), eleito vereador em 2020, mas que optou por não concorrer à reeleição. Renan exerce cargo na gestão Sarto, sendo o titular da Regional 6.

Erich Douglas (PSD)

Outro estreante na política, com grande investimento partidário. Douglas tem a imagem fortemente atrelada ao deputado federal Célio Studart (PSD), conhecido pela defesa da causa animal. Erich se descreve como “protetor de animais há 10 anos” e reivindica a idealização dos ‘Vetmóveis’ e equipamentos de proteção animal.

Apollo Vicz (PSD)

Outro candidato a vereador do PSD, vinculado à causa animal. Apollo concorreu para vereador em 2020 e para deputado estadual em 2022. Em ambos os casos, ficou na suplência. Desta vez se elegeu. Apollo ganhou notoriedade pela atuação no abrigo São Lázaro, de resgate de animais abandonados.

Jânio Henrique (PDT)

Concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador no pleito deste ano. Jânio é irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ex-presidente da CMFor e que se elegeu deputado estadual em 2022. Antônio Henrique havia antecipado ao O POVO que direcionaria seu apoio para o irmão, na tentativa de garantir votos para Jânio.

Aglaylson (PT)

Foi a primeira eleição em que o candidato concorreu. Possui cargo no Governo do Ceará, como assessor especial na Casa Civil. Aglaylson trabalhou no gabinete do vereador Ronivaldo Maia, ex-petista hoje no PSD depois de ser expulso do PT, em 2022. Lidera um bloco expressivo dentro do PT, partido no qual milita desde 1995.

Chiquinho dos Carneiros (PRD)

Chiquinho atrela à própria trajetória ao bairro onde nasceu e atua, o Planalto Ayrton Senna. Sua candidatura promete “um novo tempo para o povo do Planalto Ayrton Senna, José Walter e adjacências”. Atua como empreendedor no ramo imobiliário.

Carla do Acilon (DC)

Carla concorreu pela primeira vez. Ela é esposa do prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD) e nora do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL). Também é aliada do deputado federal Júnior Mano (PL).

Benigno Junior (Republicanos)

Concorre ao Legislativo desde 2012. Foi eleito em três ocasiões, tendo ficado na suplência apenas em 2020. Foi secretário da Regional 7 no governo Sarto, saindo em abril para concorrer à Câmara. É apoiado por Salmito Filho (PDT), secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Mari Lacerda (PT)

Concorreu em 2022 ao cargo de deputada estadual, ficando na suplência. Neste ano, ganhou amplo apoio de figuras petistas como a deputada federal Luizianne Lins (PT).

Bá (PSB)

Bá é figura carimbada no Legislativo em Fortaleza. Concorre desde 2004 e foi eleita duas vezes, em 2012 e 2016. Neste ano, ganhou destaque pelo apoio do senador Cid Gomes (PSB) que estreou em Fortaleza, em um ato da campanha dela.

Marcelo Mendes (PL)

Ex-vereador de Fortaleza, eleito em 2016. Em 2020, ficou na suplência. Tem a imagem atrelada ao candidato à Prefeitura, André Fernandes (PL) e chegou a publicar vídeos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Professor Aguiar Toba (PRD)

Concorreu pela primeira vez em 2004 e, em seguida, em 2016 e 2020. Ficou na suplência nas três ocasiões.

Soldado Noelio (União Brasil)

Concorreu para vereador em 2016, para deputado estadual em 2018 e deputado federal em 2022. Foi eleito para a Assembleia Legislativa, ganhando destaque pela atuação como oposição ao Governo Camilo Santana (PT). Defende a pauta da segurança pública e tem ligação com o grupo de Capitão Wagner (União Brasil).

Luiz Paupina (Agir)

Concorreu em 2016 e 2020 a vereador de Fortaleza. É secretário geral do Agir e liderança de bairro. Teve o apoio do grupo do prefeito José Sarto (PDT).

Irmão Léo (PP)

Concorreu em 2004, 2008 e 2012 ao cargo de vereador de Fortaleza. Em 2008, foi eleito por média. Nas outras eleições, ficou na suplência. Recebeu apoio de Evandro Leitão (PT) e Camilo Santana (PT).

Marcos Paulo (PP)

Foi conselheiro tutelar por três mandatos. Concorreu a vereador em 2004, 2008, 2016 e 2020. Em todas as ocasiões ficou na suplência. Também recebeu apoio de Evandro Leitão (PT).



