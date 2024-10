Ainda no PL de André Fernandes, Acilon Gonçalves admite conversas com Evandro Leitão

Foto: Samuel Setubal ACILON Gonçalves, prefeito do Eusébio

O prefeito do município do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), afirmou ao O POVO que seu grupo político está analisando o cenário do segundo turno em Fortaleza e deverá anunciar em breve quem apoiará no pleito de 27 de outubro. As conversar são travadas tanto com a candidatura de André Fernandes - do mesmo partido de Acilon - quanto de Evandro Leitão (PT), adversário do parlamentar bolsonarista.

"Nós estamos trabalhando, conversando, ouvindo e vamos tomar a melhor decisão para a cidade de Fortaleza", adiantou.

Feliz com as urnas

Gonçalves esteve na manhã dessa terça-feira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), acompanhado do filho Bruno Gonçalves (PRD), reeleito prefeito de Aquiraz, também na Região Metropolitana de Fortaleza, e da nora Carla do Acilon (DC), eleita vereadora na Capital. Ele comemorou o bom resultado nas urnas, já que além das eleições em família, conseguiu eleger o sucessor, Dr. Junior (PRD).

"Dizer que sou feliz, porque tudo que foi planejado foi executado. Mas dizer que ainda tem coisas planejadas para o futuro, e a certeza que será feito é com o Júnior, que foi eleito e que vai dar uma nova visão, mais inteligente e a cidade (do Eusébio) vai brilhar muito mais nos próximos anos", concluiu.

Destino partidário

Acilon não esconde que deverá deixar o PL, mas afirma que a definição do destino será tomada apenas em janeiro. "Até lá vou descansar", disse Gonçalves, que segue prefeito do Eusébio até 31 de dezembro deste ano.