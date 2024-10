Sarto quebra silêncio dois dias após derrota: "Estou preocupado com o rumo que tomaremos"

Foto: João Filho Tavares SARTO ficou em terceiro lugar e recebeu 11,73% dos votos válidos

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), se manifestou pela primeira vez após a derrota nas eleições de 2024. Em mensagem nas redes sociais, ele expressou preocupação com a Cidade e informou que está dialogando com lideranças pedetistas e aliadas para definir posicionamento para o segundo turno do pleito, que será disputado entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

"Gente de Fortaleza, as urnas expressam o valor maior da democracia, que é a vontade da população e ela é soberana. Agradeço a Deus, a minha família, aos apoiadores e à nossa aguerrida militância. Sou apaixonado por Fortaleza e estou preocupado com o rumo que tomaremos nos próximos anos. Por isso, estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que acreditamos ser o melhor para os fortalezenses. Sempre me dediquei e servi à nossa cidade com zelo e compromisso, e sinto muito orgulho de tudo o que realizamos até aqui e ainda vamos realizar. O trabalho continua. Contem comigo!", afirmou o prefeito em postagem nas redes sociais.

Após o resultado de domingo, Sarto se tornou o primeiro prefeito da história de Fortaleza a não conseguir a reeleição. O pedetista ficou em terceiro lugar da disputa municipal, com 11,75% dos votos válidos, indicando uma derrota para o partido que completará 12 anos no poder no fim de seu mandato, quatro com Sarto e os oito anos anteriores com Roberto Cláudio (PDT), que apoiou o atual gestor neste ano.

Com a presença apenas da equipe da organização, o comitê central do prefeito permaneceu fechado na noite do último domingo, 6, e, até esta terça-feira, não havia ocorrido pronunciamento sobre o resultado das urnas.



Evandro Leitão disse que interlocutores estavam em contato com Sarto e com Capitão Wagner (União Brasil), a fim de averiguar possibilidade de alianças para o segundo turno.

Partido de Sarto, o PDT é aliado nacionalmente do PT, inclusive ocupando cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Presidente nacional licenciado da legenda, Carlos Lupi é o atual titular do Ministério da Previdência.

Em 2022, após o primeiro turno da eleição presidencial, o PDT manifestou apoio oficial a Lula na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o candidato pedetista Ciro Gomes, que ficara em 4º lugar no pleito, não citou o petista, mas que seguiria o posicionamento do partido.

Aliado de Sarto, vereador do PDT declara apoio a Evandro antes de decisão do partido

O vereador eleito Adail Júnior (PDT) declarou, nesta terça-feira, 8, apoio a Evandro Leitão no segundo turno das eleições. Pelas redes sociais, Adail afirmou que está “fechado” com o candidato do PT e elogiou a trajetória de Evandro, destacando acreditar “no poder da democracia e no avanço da cidade”.

“Fechado com EVANDRO LEITÃO! Acredito no poder da democracia e no avanço de nossa cidade. Conheço Evandro há muito tempo, sei da sua índole, da sua trajetória política. Sua visão de crescimento à Fortaleza é o que a nossa cidade precisa para continuar avançando. POR ISSO, DECLARO MEU APOIO A EVANDRO LEITÃO. Tamo junto!”, escreveu.

A publicação ocorreu horas após Sarto quebrar o silêncio pela primeira vez após a derrota nas urnas.