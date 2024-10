Técio e Psol declaram apoio a Evandro contra André: "Não podemos perder essa batalha"

Foto: Vitor Magalhães/O POVO LIDERANÇAS do Psol declararam apoio a Evandro

O Psol declarou apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza que enfrenta André Fernandes (PL) no segundo turno. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 8, por Técio Nunes, presidente do diretório municipal da sigla e um dos nomes que concorreram ao Paço Municipal nas eleições de 6 de outubro. Vereadores eleitos do Psol e lideranças do partido também participaram do anúncio.

"Como falei desde o princípio, se confirmasse o cenário onde o André Fernandes, o representante puro sangue do bolsonarismo, do que há de mais atrasado no nosso País, estivesse no segundo turno, nós estaríamos do outro lado. Porque é esse o papel histórico do Psol e da esquerda de Fortaleza", disse Técio, que terminou a disputa em 6º lugar, com 0,64% dos votos.



Ao lado de Evandro, também estiveram Gabriel Aguiar (Psol) e Adriana Gerônimo (Psol), reeleitos para um novo mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).

"Fortaleza encontra-se agora com uma tarefa histórica importantíssima. Nós precisamos somar forças, construir um movimento potente para não deixar Fortaleza ser entregue nas mãos daquilo que há de mais atrasado no nosso País", afirmou Técio.

Se referindo a André Fernandes, ele afirmou que o candidato do PL tem escondido o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de sua campanha, mas é a principal referência política de André. "Nós não podemos perder essa batalha. Nós vamos dedicar o nosso sangue, nosso suor, nossa militância para reverter esse resultado. Fortaleza não pode ser uma trincheira nacional do bolsonarismo. É esse o recado que nós temos para entregar pra vocês, pra toda Fortaleza", completou.



Gabriel Aguiar, segundo vereador mais votado na Capital, com mais de 30 mil votos, disse que é preciso responsabilidade diante do cenário. Portanto, segundo ele, seria necessário derrotar o projeto bolsonarista que ele definiu como retrocesso e "desmascarar" André.

"Então, nós temos que estar dedicados de manhã, tarde e noite para derrotar esse projeto. E derrotar esse projeto significa eleger Evandro Leitão prefeito de Fortaleza", declarou.

"Nós vamos estar dedicados, nós vamos estar fazendo campanha, nós vamos estar desmascarando e expondo a realidade do que é o outro candidato para que a população saiba e não caia em enrascada e não caia numa armadilha que já está toda armada", afirmou Gabriel.



Com informações do repórter Vitor Magalhães