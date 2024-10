Elmano diz que se reunirá com os 184 prefeitos eleitos e promete abertura a opositores

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que irá se reunir com todos os 184 prefeitos que forem eleitos no Ceará. Questionado sobre a vitória de prefeitos de oposição, ele prometeu: "Relação absolutamente institucional".

A oposição venceu em municípios importantes, como Juazeiro do Norte, com Glêdson Bezerra (Podemos), e Sobral, com Oscar Rodrigues (União Brasil).

"Nós vamos, depois, quando tivermos toda a definição das eleições, como eu fiz em 2023, eu reuni com os 184 prefeitos e prefeitas do Ceará e vou me reunir com os 184 prefeitos e prefeitas do Ceará, porque eu sou o governador de todos os cearenses, independente de quem é o prefeito. Esse é o meu dever institucional como governador", disse, durante compromisso nesta quarta-feira, 9, em Brasília.

Elmano disse que, apesar disso, tem as preferências. "Agora, como militante político, eu tenho os meus candidatos, eu vou fazer campanha para eles".

Porém, ressaltou a distinção em relação ao papel de governador. "Mas, eu respeito a decisão do povo do Ceará. Ele tem todo o direito de escolher o seu prefeito, a sua prefeita e a mim cabe respeitar".

Sobre Fortaleza, Elmano disse não se preocupar a perspectiva de ter de se relacionar com André Fernandes (PL) como prefeito. O governador afirmou que no momento está empenhado em trabalhar para eleger Evandro Leitão (PT).