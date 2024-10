Evandro inicia 2º turno com agenda cheia; André ainda não teve eventos públicos

Foto: SAMUEL SETUBAL SEGUNDO turno em Fortaleza é disputado entre André Fernandes e Evandro Leitão

As candidaturas a prefeito de Fortaleza que seguem na disputa no segundo turno reiniciaram a corrida eleitoral de forma bem diferente. Se Evandro Leitão (PT) tem tido uma agenda movimentada, André Fernandes (PL) ainda não teve eventos públicos desde a votação do último domingo, 6.



Nos últimos três dias, o candidato do PL tem postado vídeos nas redes sociais, principalmente com os novos jingles que lançou focando no segundo turno, e no adversário. Desde a votação, ele participou de uma entrevista a veículo de comunicação, mas não apareceu ainda em nenhum ato de campanha nas ruas.

Já o petista fez caminhadas em bairros da Capital, esteve presente em sessão na Assembleia Legislativa (Alece) - da qual é o presidente - e em evento com lideranças do Psol, em que foi anunciado o apoio à candidatura petista.

Ontem, Evandro realizou caminhada no bairro Álvaro Weyne com a presença de apoiadores e aliados. Além dos tradicionais petistas, estiveram com ele Técio Nunes, que foi candidato pelo Psol e declarou apoio ao PT, e o vereador Carlos Mesquita (PDT), vice-líder de José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Procurada sobre a agenda de André, a assessoria de imprensa da candidatura informou que André não tinha eventos externos marcados para ontem. A agenda de quinta-feira não foi divulgada.

Esquenta a corrida por apoios

A corrida de ambos por apoios dos candidatos derrotados no 1º turno, no entanto, segue quente nos bastidores. Na última terça-feira, 8, André teve um encontro com o presidente da CMFor, o vereador reeleito Gardel Rolim (PDT), para discutir uma possível aliança.

O PDT, partido de Gardel, ainda não definiu qual será a sua posição neste duelo entre PL e PT. A sigla deverá se reunir nos próximos dias, mas alguns vereadores ligados a Sarto já declararam apoio a Evandro, são eles: Adail Jr. e o vice-líder Carlos Mesquita. Gardel também é aliado do prefeito e chegou a ter a companhia do candidato do PDT quando foi votar no domingo, 6.

A conversa inicial, segundo O POVO apurou, foi tida como boa. Gardel tenta viabilizar uma reeleição para presidência da Câmara, em troca do seu apoio, o que teria aval de parlamentares próximos a André Fernandes.

Pedetistas ouvidos pela reportagem comentaram que há ainda divisão em relação ao posicionamento do partido para o segundo turno. Enquanto alguns preferem apoiar Fernandes, outros se mostraram mais favoráveis a Evandro, ou até indecisos.

Quanto ao possível apoio de Capitão Wagner, o assunto foi parar em Brasília. O candidato do União Brasil que ficou na 4ª posição em Fortaleza (11,4%) se reuniu na Capital federal com o presidente nacional da legenda Antônio Rueda, para tratar sobre quem deve receber o apoio da sigla.

Brasília também recebeu ontem a visita de Fernandes, que já voltou a Fortaleza. O POVO apurou que o candidato do PL teve uma conversa "boa" com o União Brasil, mas não há informações sobre quais interlocutores o candidato se encontrou. Ou mesmo se Wagner foi um deles. A previsão é de que o apoio do partido seja oficializado até esta quinta-feira, 10, conforme informaram fontes ouvidas pela reportagem.

O apoio de Wagner também está na mira do PT de Evandro Leitão. No domingo, 6, o líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), já havia antecipado que tanto o União Brasil quanto o PDT de José Sarto seriam focos de possíveis alianças.

O petista, na ocasião, ponderou necessidade de "sentar nacionalmente" com as legendas "para buscarem envolvimento de todos", argumentando que ambos os partidos compõem a base de Lula. No dia seguinte, 7, ao O POVO, Evandro contou que tinha ligado para Wagner e aguardava retorno do ex-deputado federal ao longo desta semana. (colaboraram Guilherme Gonsalves e Thays Maria Salles)