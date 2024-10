Às vésperas do anúncio de apoio, União Brasil se divide entre Evandro e André Fernandes

Foto: Isabelle Maciel/O POVO Comitê de Capitão Wagner

O União Brasil deixou a cama pronta para receber o apoio do PL no segundo turno em Fortaleza, mas não contava com a reviravolta nas pesquisas e no resultado, que mostraram Capitão Wagner fora do momento decisivo das eleições. O mundo girou e, agora, o partido terá que decidir se vai estar com André Fernandes ou Evandro Leitão, num embate PT x PL.

Tudo indicava que a sigla estaria com o candidato de Jair Bolsonaro (PL), mas a equação mudou de três semanas pra cá. O União Brasil não quer se indispor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o PT a nível nacional. O partido tem três ministérios na Esplanada e está de olho no apoio dos governistas a Elmar Nascimento (União Brasil - BA) para a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara.

Além disso, parlamentares do União Brasil questionam a competência de André Fernandes. “Temos que ter responsabilidade com Fortaleza. Eu, particularmente, apoio Evandro e não consigo enxergar de outra forma”, afirmou a deputada cearense Fernanda Pessoa (União Brasil). O pai dela, Roberto Pessoa (União Brasil), foi reeleito prefeito de Maracanaú com 62,83% dos votos e recebendo apoio do PT.

Outro que tende a estar com Evandro Leitão é Moses Rodrigues (União Brasil). Aliados próximos ao deputado, que tem ótima relação com Camilo Santana (PT), disseram que Moses está inseguro com o que André pode oferecer como prefeito. Oficialmente, ele não se posicionou.

Danilo Forte (União Brasil) aguarda a decisão da Executiva Nacional para se manifestar. Os ministros Juscelino Filho, Celso Sabino e Waldez Góes defendem que o partido, no mínimo, fique neutro. Para eles, apoiar o PL em Fortaleza, uma das prioridades de Lula para o segundo turno das eleições, pode abalar a relação entre os partidos.