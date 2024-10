Confira o perfil dos eleitores de André Fernandes e Evandro Leitão e onde cada um é mais forte

Foto: Samuel Setúbal André Fernandes e Evandro Leitão fazem segundo turno em Fortaleza

Os detalhes da pesquisa Datafolha revelam forças e fraquezas conforme os perfis de eleitores. Os números estão segmentados por gênero, idade, escolaridade, renda, religião e cor.

O resultado da pesquisa por segmentos sociodemográficos permite observar as forças e as fraquezas. E, numa pesquisa tecnicamente empatada em intenções de voto, mostra as diferenças entre o eleitorado de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Como se trata de segmentações dentro da amostra total, a margem de erro para cada recorte é maior. As várias margens de erro de cada segmento são informadas abaixo.

Confira as intenções de voto por segmento

Metodologia

Período em que a pesquisa foi realizada: 8 e 9 de outubro

8 e 9 de outubro Número de entrevistados: 826

826 Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

3 pontos percentuais para mais ou para menos Nível de confiança: 95%

95% Contratante: O POVO

Registro: CE-03752/2024

Leia mais Datafolha 2º turno: André e Evandro empatam também na rejeição em Fortaleza

Sobre o assunto Datafolha 2º turno: André e Evandro empatam também na rejeição em Fortaleza

Homens e mulheres

Entre os homens, André Fernandes lidera. Ele tem 52% das intenções de voto, contra 40% de Evandro Leitão (PT).

Entre as mulheres, o cenário é diferente. Evandro fica com 48% e André, 42%.

Voto dos homens

André Fernandes (PL): 52%

Evandro Leitão (PT): 40%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Não sabe: 2%

Voto das mulheres

Evandro Leitão (PT): 48%

André Fernandes (PL): 42%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

Margem de erro dos segmentos:

Entre homens: 5 pontos percentuais

Entre mulheres: 5 pontos percentuais

A campanha de Evandro e aliados, no início de segundo turno, tem explorado nas redes sociais peças que associam André ao desrespeito e mesmo à violência contra a mulher.

Evandro leva vantagem só entre os mais velhos

Na segmentação por idade, André Fernandes tem vantagem na faixa de 16 a 24 anos, 25 a 34 anos e 35 a 44 anos.

Evandro Leitão se sai melhor entre os eleitores mais velhos, de 45 a 59 anos e, principalmente, acima de 60 anos.

Voto por idade

16 a 24 anos

André Fernandes (PL): 51%

Evandro Leitão (PT): 41%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 1%

25 a 34 anos

André Fernandes (PL): 48%

Evandro Leitão (PT): 42%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 1%

35 a 44 anos

André Fernandes (PL): 55%

Evandro Leitão (PT): 38%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Não sabe: 1%

45 a 59 anos

Evandro Leitão (PT): 47%

André Fernandes (PL): 42%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 4%

60 anos ou mais

Evandro Leitão (PT): 55%

André Fernandes (PL): 38%

Em branco/nulo/nenhum: 3%

Não sabe: 4%

Margem de erro dos segmentos:

16 a 24 anos: 10 pontos percentuais

25 a 34 anos: 8 pontos percentuais

35 a 44 anos: 7 pontos percentuais

45 a 59 anos: 7 pontos percentuais

60 anos ou mais: 8 pontos percentuais

André na frente no ensino médio, Evandro lidera no ensino superior

André leva vantagem entre quem tem ensino médio e Evandro lidera no público com ensino superior

Entre quem tem ensino fundamental, há empate.

Ensino fundamental

André Fernandes (PL): 45%

Evandro Leitão (PT): 45%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 5%

Ensino médio

André Fernandes (PL): 53%

Evandro Leitão (PT): 37%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

Ensino superior

Evandro Leitão (PT): 59%

André Fernandes (PL): 35%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Margem de erro dos segmentos:

Ensino fundamental: 7

Ensino médio: 5

Ensino superior: 7

Equilíbrio nos recortes de renda familiar mensal

No critério de renda familiar mensal há equilíbrio. Os dois têm empate quase numérico no segmento de renda até dois salários mínimos por mês. No recorte de dois a cinco salários mínimos, André tem 49% e Evandro, 42%.

Até dois salários mínimos

André Fernandes (PL): 46%

Evandro Leitão (PT): 45%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

Dois a cinco salários mínimos

André Fernandes (PL): 49%

Evandro Leitão (PT): 42%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Mais de cinco salários mínimos

Evandro Leitão (PT): 49%

André Fernandes (PL): 44%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Margem de erro dos segmentos:

Até dois salários mínimos: 5

Dois a cinco salários mínimos: 6

Mais de cinco salários mínimos: 10

Evandro tem ampla vantagem entre católicos, e André ainda mais entre evangélicos

O fator religioso está entre os mais determinantes para diferenciação nas intenções de voto entre André Fernandes e Evandro Leitão.

O candidato do PT lidera com alguma margem entre o eleitorado católico.

Já entre os evangélicos, a vantagem de André é ainda maior.

Católica

Evandro Leitão (PT): 54%

André Fernandes (PL): 38%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Evangélica

André Fernandes (PL): 69%

Evandro Leitão (PT): 22%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 1%

Margem de erro dos segmentos:

Católicos: 5%

Evangélicos: 8%

Cor/raça

Entre os eleitores que se declaram pardos, há empate técnico. Entre brancos, o empate é quase numérico. Entre os pretos, vantagem de Evandro.

Parda

André Fernandes (PL): 48%

Evandro Leitão (PT): 43%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

Branca

Evandro Leitão (PT): 48%

André Fernandes (PL): 47%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 1%

Preta