De saída do PL, Acilon Gonçalves declara apoio a Evandro Leitão

Foto: Reprodução/Instagram GRUPO político de Acilon manifestou apoio a Evandro

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves declarou, nesta quinta-feira, 10, apoio ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do petista. Acilon é do mesmo partido que André Fernandes (PL) e chegou a ser presidente da sigla no Estado antes do deputado estadual Carmelo Neto (PL) assumir a vaga.

Após o vídeo da declaração de apoio circular, Carmelo foi às redes anunciar que Acilon pediu desfiliação do partido na última terça-feira, 8. "A titulo de informação, Acilon Gonçalves pediu desfiliação no início da semana", escreveu o deputado. A fala acompanhou a foto de uma carta assinada pelo prefeito, na qual ele pede a desfiliação.

"Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, agradecê-lo por toda a atenção comigo no período que estou filiado ao partido. Espero ter contribuído positivamente com essa agremiação partidária", escreveu Acilon, acrescentando pedido para sair do PL.

"Pedi desfiliação para cuidar das cidades que tive prefeitos aliados eleitos por outros partidos e deverei ficar sem partido até meados do ano que vem", disse o prefeito do Eusébio ao O POVO.

Ao lado do filho, o prefeito reeleito em Aquiraz Bruno Gonçalves (PRD), e da nora, a vereadora eleita Carla Ibiapina (DC), Acilon informou o “posicionamento oficial” do grupo político e convidou os eleitores a votarem em Evandro. Todos aparecem vestidos de branco com um adesivo do petista colado no peito.

“Quero aqui apresentar o posicionamento oficial do meu grupo político que, por amor a Fortaleza, convida todos para votar e eleger para Prefeito de Fortaleza o maior e o melhor Evandro Leitão 13”, disse.

Em seguida, Bruno Gonçalves elogiou Evandro e afirmou que o petista é “o prefeito que Fortaleza precisa”. “Competente e tem uma característica única na política: unir as pessoas através do diálogo. Eu conheço o Evandro pessoalmente e sei da sua competência e da sua capacidade de gestão”, destacou.

A vereadora eleita em Fortaleza Carla do Acilon também reafirmou o apoio do grupo a Evandro: “Eu quero chamar vocês, que estiveram com a gente, que acompanharam a gente nessa caminhada, que votaram Carla do Acilon, agora é Evandro 13”.

Além de Acilon, Evandro recebeu apoio de outros nomes da política no Estado. Mesmo com posicionamento de neutralidade do atual prefeito do José Sarto (PDT), os vereadores Adail Júnior (PDT) e Carlos Mesquita (PDT) declararam apoio ao petista no segundo turno.

O candidato Técio Nunes, além de outros nomes do Psol, e o PCB, do candidato Chico Malta, também se manifestaram a favor de Leitão na disputa.