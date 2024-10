Em votação apertada, desembargadora Fernanda Maria Uchôa é eleita presidente do TRT-CE

Foto: Tribunal Regional do Trabalho - CE NOVOS gestores do TRT-CE eleitos para o biênio 2025-2026

O Plenário do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), em sessão realizada na última terça-feira, 8, elegeu nova administração para o biênio 2025/2026. A desembargadora Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque foi eleita presidente, em votação apertada, tendo sete votos contra seis do desembargador Emanuel Furtado, com um voto em branco.

O desembargador Francisco José Gomes da Silva foi eleito vice-presidente por 10 votos a quatro em branco. O desembargador João Carlos de Oliveira Uchôa foi escolhido pelos demais membros da corte como corregedor-regional.

O desembargador Paulo Régis Machado Botelho foi reeleito diretor da Escola Judicial do TRT-CE e o desembargador Clóvis Valença Alves Filho será o vice-diretor da Escola no próximo biênio. Os desembargadores José Antônio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto foram reeleitos ouvidor-geral e ouvidor substituto, respectivamente. A posse dos novos dirigentes do TRT-CE está prevista para o dia 13 de dezembro.

Currículos

Natural de Fortaleza (CE), a desembargadora Fernanda Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque foi promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Ceará. Foi professora do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi membro do Ministério Público do Trabalho e assumiu a chefia da procuradoria regional do Trabalho da 7ª Região em 1999. Em março de 2014, foi empossada desembargadora do TRT-CE. No Tribunal, já assumiu os cargos de ouvidora-geral, presidente da 3ª Turma de Julgamento e também ocupou a Vice-Presidência no biênio 2021-2022.

Já o vice-presidente eleito, desembargador Francisco José Gomes da Silva, é natural de Sobral (CE). Foi funcionário do Banco do Brasil. Em 1989, concluiu o curso de Direito na Universidade Federal do Ceará e passou a advogar para trabalhadores e sindicatos de categorias profissionais. Foi coordenador da Procuradoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município – IPM. Em 2013/2014 assumiu o cargo de coordenador jurídico da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Em março de 2014, tomou posse como desembargador do TRT-CE. É vice-diretor da Escola Judicial desde 2023.

O corregedor-regional eleito, João Carlos de Oliveira Uchoa, é formado em Direito e em Filosofia. Tomou posse na Justiça do Trabalho do Ceará no dia 10 de fevereiro de 1994. Foi promovido ao cargo de juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Juazeiro do Norte em 1998. Atuou também como titular das varas do trabalho de Iguatu, Crateús, Limoeiro do Norte, 9ª e 15ª de Fortaleza. Foi empossado desembargador do TRT-CE no dia 31 de março de 2023.