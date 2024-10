Guimarães diz que articulações para apoio do PDT a Evandro estão "evoluindo"

Foto: Fco Fontenele/O POVO José Guimarães foi entrevistado no Jogo Político nesta quinta-feira, 10

O deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), participou na tarde desta quinta-feira, 10, do podcast Jogo Político, do O POVO. O parlamentar falou sobre as campanhas no Interior e em Fortaleza, onde Evandro Leitão (PT) segue para o segundo turno para enfrentar André Fernandes (PL).

Segundo Guimarães, lideranças petistas "aceleram" articulações partidárias para o fortalecimento de Evandro. Segundo o deputado, há interesse petista em garantir o apoio do PDT para atrair eleitores de José Sarto (PDT) para Evandro no segundo turno. O prefeito, candidato à reeleição, ficou em terceiro lugar. Guimarães afirma que há esforço do PT para conseguir a aliança, e que as articulações começaram em Brasília.

“A presidenta Gleisi Hoffmann (presidente do PT) esteve reunida, ontem, com Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do PDT, formulando o convite para que o PDT estadual entrasse na campanha do Evandro. Incorporando algumas das ideias do programa do candidato que não obteve êxito. Eu conversei com o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, o qual tenho uma ótima relação em Brasília, e as coisas estão evoluindo”, explicou o petista, na tarde de ontem, antes das manifestações públicas de Sarto e André Figueiredo.

O deputado refletiu também sobre a campanha municipal de Fortaleza em 2020, quando a candidata do PT Luizianne Lins não foi ao segundo turno e declarou apoio ao então candidato Sarto, que venceu Capitão Wagner.

“Esperava-se essa retribuição, mas claro que fica à critério do PDT. Nós temos história com o PDT, esse processo de apartação que houve aqui no Ceará não pode retirar dos dois partidos aquilo que fizeram juntos aqui no Ceará. Eu particularmente fico triste, quando a política tem essa derivada”, analisou referindo-se a quebra da aliança entre os partidos nas eleições de 2022, quando PT e PDT racharam por conta da indicação para concorrer ao Governo do Estado.

Após a cisão, o PT lançou a candidatura de Elmano de Freitas (PT) que venceu ainda no primeiro turno.

Desempenho do PT nas eleições

Guimarães analisou ainda o desempenho do PT, avaliando que o partido precisa de uma renovação. Fazendo ainda um apanhado sobre todos os fatos históricos ocorridos desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ele defendeu que o partido está em processo de reconstrução.

Além disso, Guimarães falou sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Fortaleza para ato de campanha nesta sexta-feira, 11. Além de Fortaleza, Caucaia disputa segundo turno com o petista Waldemir Catanho, que deve conversar com o presidente, mas ainda não há confirmação de visita ao município vizinho.