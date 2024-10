Sarto anuncia neutralidade no 2° turno em Fortaleza e libera aliados

Foto: FERNANDA BARROS SARTO ficou em terceiro lugar e recebeu 11,75% dos votos válidos

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) anunciou que irá adotar postura de neutralidade para o segundo turno das eleições na Capital. Terceiro colocado na eleição recebendo 11,75% dos votos, o pedetista divulgou nota nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 10. Na disputa pelo Paço Municipal estão André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

No texto, Sarto afirma que está preocupado "com os rumos da cidade, diante das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno das eleições". Ele faz críticas aos nomes na disputa e explica que, após conversa com apoiadores, decidiu pelo caminho da neutralidade e que as lideranças partidárias estão livres para escolher qual candidato irão apoiar no segundo turno.

"(Nas candidaturas,) uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade. Desse modo, as nossas lideranças poderão livremente estabelecer diálogos para a construção de caminhos e propostas para a nossa cidade", acrescenta.

Alguns dos vereadores da base de Sarto já começaram a declarar apoio aos candidatos, como é o caso de Adail Júnior (PDT) e Carlos Mesquita (PDT), que posaram ao lado de Evandro Leitão. Já Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), se reuniu com André Fernandes, embora nada tenha sido anunciado.

O prefeito ainda diz que o destino de Fortaleza "está em jogo" e que a população "não pode, nem deve permitir que o oportunismo a reduza a essa polarização que vem causando prejuízos ao Brasil".

Durante a manhã desta quinta-feira, Sarto fez a primeira aparição pública após perder no primeiro turno, durante reunião do secretariado da gestão municipal. Na ocasião, ele afirmou que tinha conversado com lideranças sobre a sua posição na disputa no segundo turno.

Sarto ainda lamentou a derrota, argumentando que lutou com o que tinha de melhor, "com um time fantástico, mas infelizmente a população teve uma definição que não foi pela nossa proposta". Ele também completou, afirmando que deseja que o próximo gestor de Fortaleza "ame" a cidade do mesmo jeito que seu grupo.

Ainda na coletiva, Sarto citou, em momentos diferentes, o cantor Raul Seixas e um trecho bíblico escrito pelo Apóstolo Paulo.Ao ser questionado sobre aliados que o deixaram de última hora, o prefeito referenciou uma parte da música modificando um pouco: "Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que me surpreenda demais".

Sarto afirmou que "sente muito" pela cidade e se preocupa com o destino de Fortaleza e muitas pessoas só "olham para o seu umbigo", porém ele tem um sentimento de missão.

Fim da carreira política?

Ao agradecer pelo apoio que teve na campanha, ele citou Timóteo 2, versículo 4: "Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé".

"Lutei com o que nós tínhamos de melhor com um time fantástico, mas infelizmente a população teve uma definição que não foi pela nossa proposta. Espero que quem venha assumir a Prefeitura ame Fortaleza do jeito que esse time que tá aqui ame", afirmou.

Ao fim da coletiva, O POVO questionou quais seriam os planos futuros de José Sarto após o fim do seu mandato em 2024, no que ele respondeu de forma rápida. "Tá cedo".

Sarto é o primeiro prefeito de Fortaleza que não é reeleito. Ele teve 164.402 votos, referentes a 11,75%, e ficou atrás de Evandro Leitão, que acumulou 34,33% e de André Fernandes, com 40,20%. Ambos estão disputando o segundo turno.

Confira posicionamento do prefeito



Desde o início da minha gestão, tenho a honra de governar Fortaleza para todos e sinto muito orgulho do que já realizamos e ainda vamos realizar. Temos muitos desafios, é verdade. Mas sempre dediquei o melhor do meu trabalho para liderar uma equipe que vem fazendo uma administração exemplar, à altura do meu amor e carinho pela cidade que me acolheu ainda criança e à qual devo tudo o que sou.

O sentimento é de dever cumprido e, sendo um defensor da democracia, expresso minha gratidão ao povo fortalezense pela confiança depositada até aqui. Contudo, me preocupo com os rumos da Cidade, diante das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno das eleições.

Uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade. Desse modo, as nossas lideranças poderão livremente estabelecer diálogos para a construção de caminhos e propostas para a nossa cidade.

Elegemos 20 dos 43 vereadores e vereadoras à Câmara Municipal, além dos muitos suplentes, cuja votação ultrapassou os 630 mil votos. E, agora, estamos diante de dois caminhos. O que está em jogo é o destino de nossa Cidade. E nossa gente não pode nem deve permitir que o oportunismo a reduza a essa polarização que vem causando prejuízos ao Brasil.

