Ato de Lula e Evandro tem críticas a André e indiretas a pedetistas

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.10.2024: Lula faz comício na Praça do Ferreira para Evandro Leitão, para ajudar no segundo turno na prefeitura. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Na noite desta quinta-feira, 11, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi ocupada por apoiadores do candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT). O petista promoveu um ato de campanha no local, que contou com a presença do presidente Lula (PT), do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), além de outros nomes importantes do partido e de outras siglas que apoiam o candidato. O encontro foi marcado por críticas a André Fernandes (PL) e indiretas a políticos que apoiaram o deputado federal nos últimos dias.

Em discurso, Evandro agradeceu aos eleitores pela votação no primeiro turno e relembrou a trajetória na política, considerando a filiação do PT no fim do ano passado como "uma das decisões mais importantes" da vida política dele. Durante a fala, Evandro focou mais em apresentar algumas das propostas do plano de governo para a cidade, enquanto seus aliados e padrinhos se encarregaram das críticas a Fernandes.

Em indireta a ex-aliados do PDT e ao cenário político de 2022 no Ceará, com racha entre o partido e o PDT, o presidente Lula iniciou o discurso mencionando “aqueles que têm ódio do PT, que xingaram a Luizianne, e que xingaram, agora, o Camilo”.

“Alguns até que eram amigos do Camilo e que, de repente, começaram a falar mal do Camilo e vocês sabem quem é. Aqueles que nunca aceitaram o fato da gente governar esse Estado com mais competência do que eles governaram a vida inteira. Na hora de se vingar do PT, na hora de se vingar do Elmano, eles vão tentar trabalhar para eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse país, chamado Jair Bolsonaro”, disse.

Na manhã desta sexta, quando perguntado sobre André Fernandes, Lula afirmou não conhecer o adversário de Evandro. A fala foi repetida pelo presidente durante o ato, porém, sem mencionar o nome de Fernandes, Lula também teceu críticas ao candidato do PL.

“Esta cidade não pode ter um negacionista, que a única virtude dele é colocar na internet as coisas que ele anda fazendo de depilação [...] Uma pessoa que quer governar uma cidade como Fortaleza não tem o direito de ficar falando bobagem, não tem direito de ficar provocando, não tem o direito de ficar dizendo asneira. Ele tem que dizer o que é que ele vai fazer para atender a necessidade do povo dessa cidade”.

Em discurso, Elmano de Freitas agradeceu os eleitores e demonstrou confiança em uma vitória de Evandro, mencionando o crescimento dos números do candidato do PT. A pesquisa Datafolha mais recente, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 10, mostrou Evandro atrás de André por dois pontos percentuais, em empate técnico (47% x 45%).

Sem mencionar nomes, o governador do Estado ainda criticou aqueles que, durante a semana, anunciaram apoio a Fernandes no segundo turno.

“São algumas semanas até o dia da eleição e eu aprendi que a gente ganha eleição com humildade. E dar um recado àqueles que agora mostram a cara e se abraçam com o bolsonarismo. Nós vamos derrotar o bolsonarismo na cidade de Fortaleza, porque essa cidade tem uma história de rebeldia. Essa cidade acredita em políticas que olham especialmente para os mais pobres”, pontuou.

A fala de Elmano chegou a ser interrompida pela chegada da deputada federal Luizianne Lins (PT) no local. Pela primeira vez, a ex-prefeita comparece a um ato de campanha de Evandro. No início deste ano, ela e Evandro participaram de uma disputa interna para a escolha do candidato do PT, na qual Leitão foi o nome escolhido pela sigla.

A presença de Lula e demais padrinhos foi vista com grande importância para a campanha de Evandro. Durante discurso, Camilo chegou a considerar o ato como “a noite da virada de Fortaleza” e criticou tanto candidato do PL, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos maiores apoiadores de Fernandes.

“Esse é um momento muito importante para a quarta maior capital desse país. Fortaleza não pode ser entregue ao que há de pior na política desse país, que é o ódio, a intolerância, que é a falta de respeito às mulheres, a falta de respeito aos mais pobres, às minorias. Esse candidato que representa o Bolsonaro aqui no Estado do Ceará, em Fortaleza”, falou.



Ao apresentar as duas opções dos fortalezenses no segundo turno, Camilo aproveitou o momento para elogiar Evandro, mencionar os feitos do PT no Estado, e considerou que o adversário do petista “não tem preparo nenhum e não tem proposta nenhuma para Fortaleza”.