Evandro atrai 66% dos eleitores de Sarto; André recebe 58% dos que votaram em Wagner

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO André Fernandes e Evandro Leitão correm atrás de eleitores de Sarto e Wagner

A pesquisa Datafolha trouxe os primeiros números de intenções de voto no 2º turno da eleição para prefeito de Fortaleza. O levantamento, divulgado pelo O POVO, mostrou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) em situação de empate técnico. O instituto também mapeou o destino dos votos de eleitores que declararam voto nos candidatos derrotados no 1º turno. Os eleitores do prefeito José Sarto (PDT) e de Capitão Wagner (União Brasil) são capazes de decidir a eleição, conforme a direção que tomem.

Os números mostram que não há deslocamento em bloco dos eleitores dos candidatos que ficaram fora do segundo turno. Eles se dividem em algum nível. Todavia, há predomínio de tendências.

Os eleitores de Sarto disseram ao Datafolha que pretendem, majoritariamente, votar em Evandro Leitão.

Já aqueles que declaram ter votado em Capitão Wagner informam ter preferência, no 2º turno, por André Fernandes.

Nesse processo de atratividade, segundo a pesquisa Datafolha, Evandro Leitão consegue atrair maior quantidade de eleitores de José Sarto do que André Fernandes em relação aos que votaram em Wagner.

Quem herda votos de Sarto e Capitão Wagner:

Para quem vão os eleitores de Sarto:

Evandro Leitão (PT): 66%

André Fernandes (PL): 23%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Não sabe: 7%

O prefeito Sarto foi o terceiro colocado no 1º turno. Segundo a pesquisa, 66% dos que declaram ter votado nele agora manifestam intenção de votar em Evandro. Significam dois em cada três eleitores. Há 23% que optam por André Fernandes.

Evandro e Sarto pertenciam ao mesmo partido, o PDT, até menos de um ano atrás. Eles pertenciam à mesma aliança política, rompida em 2022.

Para quem vão os eleitores de Capitão Wagner

André Fernandes (PL): 58%

Evandro Leitão (PT): 29%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 4%

Capitão Wagner ficou na quarta colocação no 1º turno, a curta distância de Sarto. Ao Datafolha, 58% dos que declaram ter votado em Wagner no domingo passado afirmam que agora votarão em Fernandes. Os que optam por Evandro Leitão somam 29%.

André e Sarto foram aliados nas eleições de 2020 e 2022, quando o candidato do PL apoiou para prefeito e governador, nos respectivos anos, o ex-deputado do União Brasil.

Metodologia