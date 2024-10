Horário eleitoral: André fala da família e do irmão falecido; Evandro mostra apoios e presidência do Ceará

Foto: SAMUEL SETUBAL SEGUNDO turno em Fortaleza é disputado entre André Fernandes e Evandro Leitão

O programa eleitoral de rádio e televisão recomeçou nesta sexta-feira, 11. Com tempos iguais para André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), cinco minutos para cada, os candidatos focaram em se apresentar, mostrar táticas, relembrar o passado e criticar o adversário.

Confira como foi o programa de cada um dos candidatos que estão no segundo turno para prefeito de Fortaleza.

Como foi o programa de André Fernandes?

No rádio e na televisão, o programa de André Fernandes abordou a família como um valor. Em particular, ele falou do irmão mais velho, Andriel, que morreu em acidente de moto. O candidato também falou da mãe, Mariele, e trouxe o pai, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que canta música para André, canção já veiculada em outros horários eleitorais.

Os pais de André Fernandes aparecem afirmando que a morte do irmão do candidato foi o que levou André a começar a fazer vídeos no Youtube, cujo o teor tem sido alvos de questionamento de adversários nesta campanha eleitoral.

André faz uma carta para o irmão e reforça que começou a fazer vídeos Youtube com 11 anos, um ano após o falecimento de Andriel, para "sair da realidade" e entrar no mundo virtual. Na mensagem direcionada ao irmão, o candidato diz que ele é uma "referência" e "melhor amigo". André cita sua trajetória como deputado estadual e federal mais votado do Ceará, como em "dedicação" ao irmão.

"Agora quero ser prefeito pra mudar a história de Fortaleza, e claro que vou conseguir. Serei referência para muitos, assim como você era minha. Por você, nós venceremos", diz.



André também falou que fez graduações e pós-graduações. Destacou do dinheiro de emendas parlamentares destinadas a Fortaleza. "Velha política inventou todo tipo de mentira contra o André", diz uma voz. "Querem que você tenha medo", segue.

O programa afirma que André não irá demitir nenhum servidor ou terceirizado, não vai acabar com Bolsa Família, não vai privatizar educação ou acabar com a política para mulheres. "Não acredite em boatos", diz o programa do candidato.

Em referência a Evandro Leitão, critica candidato "rodeado de políticos", que "come coxinha fazendo careta" e contrapõe quem "anda de carro de luxo" a quem caminha "com os pés no chão". Faz o contraponto entre o "candidato dos poderosos" e o "candidato do povo".

Como foi o programa de Evandro Leitão?



Evandro Leitão abriu o programa agradecendo pelos votos que teve no 1º turno. O candidato apontou ser necessário ter "maturidade" para fazer mudanças em Fortaleza, destacou experiência em gestão e citou ter ações de quando foi presidente do Ceará Sport Club.

"Foi assim também quando fui presidente do Ceará até 2015, assumi o clube falido, equilibrei as contas e construí um centro de treinamento modelo e levei o time de volta a Série A. Essa é a verdade. Acredito que é muito importante que todos os clubes cearenses estejam fortes", disse com imagens dos mascotes das torcidas de Ceará e Fortaleza se cumprimentando.

O programa associou André Fernandes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não dá para ter esperança de dias melhores repetindo modelo de gestão que não deu certo", diz a campanha, reforçando que André é "apoiador fervoroso de Bolsonaro". Evandro, por sua vez, ressalta políticas dos governos de Lula (PT) e Elmano de Freitas (PT).

A campanha de Evandro veiculou novas músicas de campanha, em ritmo mais animado. O programa também apostou em novos e velhos apoiadores de Evandro. Em particular os do Psol: o deputado estadual Renato Roseno, o candidato a prefeito derrotado no 1º turno, Técio Nunes, e o vereador Gabriel Aguiar, o segundo mais votado em Fortaleza. Roseno bateu naquilo "que Bolsonaro e o bolsonarismo fizeram".

Dos velhos apoios, o programa de Evandro teve depoimentos do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente Lula Inácio Lula da Silva, ambos do PT.