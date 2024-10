Com o coro de "fora PT", Emilia declara apoio a Naumi em Caucaia

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Emilia Pessoa (PSDB) declarou apoio a Naumi Amorim (PSD), candidato a prefeito de Caucaia

Emília Pessoa (PSDB) declarou neste sábado, 12, apoio ao candidato Naumi Amorim (PSD) na disputa pela Prefeitura de Caucaia. A candidata disputou uma vaga no segundo turno do Município com Waldemir Catanho (PT), mas ficou de fora do pleito por uma diferença de oito votos.

Com os coros de "fora PT", puxados durante as fala tanto de Emilia como de Naumi, a tucana criticou o PT afirmando não confiar e também disse que sua eleição foi "tomada de forma muito brusca". Ela também criticou o atual prefeito Vitor Valim (PSB), que não tentou reeleição e apoiou Catanho.



"Eu não confio nesse partido que tá lá e nesse governo. Não somos Vitor Valim. Fora Vitor Valim, pega a tua mala e vai pra longe de Caucaia", disse a deputada estadual. Coronel Aginaldo (PL) também já anunciou apoio a Naumi.

"Não saímos com a sensação de que nós perdemos a eleição, mas uma sensação de que foi tomada e tomada de uma forma muito brusca. Sempre respeitei a democracia e respeito esses oito votos de diferença. Sei que não foram dignos, sei da forma como foram buscar cada voto, sei da forma como que foi feito no dia da eleição", declarou.

E prosseguiu: "Com opressão, sei da forma como foi tratado cada funcionário, cada servidor ameaçando e dizendo até que queriam o número do título, que sabiam onde ele iria votar. E o medo que a gente vive aqui na Caucaia não foi só o medo da violência e da criminalidade, foi o medo da opressão de um grupo político que se instalou aqui em Caucaia".

Emilia destacou que durante a pré-campanha se reuniu com Naumi e os dois se desculparam pelos enfrentamentos anteriores. Em 2020, ambos foram candidatos e Emilia apoiou o hoje prefeito Vitor Valim contra Naumi.

"Eu tive disposto a apoiar ela para prefeita. Pode ter certeza que eu tive. Mas as coisas vão mudando e eu sai candidato, ela saiu candidata também. É o destino", declarou o ex-prefeito e candidato a voltar ao posto.

"55 mais 45 mais 22 é 122", brincou Naumi, se referindo ao seu número, o de Emilia e o de Aginaldo.