João Campos e Alckmin participarão de atos de campanha com Evandro em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram: João Campos O prefeito de Recife, João Campos (PSB) e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB)

Após a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a campanha de Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza, terá as presenças de mais dois nomes de peso neste segundo turno. O prefeito reeleito de Recife no primeiro turno com 78,11% dos votos, João Campos (PSB), e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Conforme divulgado por Evandro neste sábado, 12, João Campos estará presente no "Ato Político- Universidade, Cultura e Ciência, com Evandro, contra o fascismo", na Praça da Gentilândia, na próxima terça-feira, 15, às 18 horas. Já a vinda de Alckmin será na quinta-feira, 17, às 19h13min, no Hotel Sonata de Iracema.

As vindas das figuras políticas foram confirmadas ao O POVO pelo vereador Léo Couto, aliado de Evandro e membro da executiva do PSB no Ceará, e pela assessoria de Evandro.

João Campos e Alckmin virão para alavancar a candidatura de Evandro contra o candidato bolsonarista André Fernandes (PL) na principal capital onde o PT disputa.

O PSB é presidido no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e tem como a principal figura o senador Cid Gomes (PSB).

Atualizada às 21h42