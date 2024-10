Catanho critica aliança de Emilia com Naumi: "Meu time não faz acordos na calada da noite"

Foto: fotos AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-28.08.2024: Catanho. Debates O POVO - Candidos de Caucaia, apresentado por Italo Coriolano, na OAB, no bairro Guararapes. (Aurélio Alves/ O POVO)

Waldemir Catanho (PT) criticou de forma dura o apoio de Emilia Pessoa (PSDB) a Naumi Amorim (PSD), o seu adversário no segundo turno para prefeito de Caucaia. O petista avançou por oito votos a mais do que a deputada estadual tucana.

Catanho destacou sua aliança com a deputada federal Luizianne Lins (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que não gastam dinheiro para "comprar apoio de ninguém.

"A deputada está apoiando uma das pessoas que mais criticou durante a sua vida. E na minha vida pública, eu sempre fiz política com coerência e fidelidade. E é assim que nosso time trabalha: eu, Lula, Camilo, Elmano e Luizianne. No time do bem, não se gasta R$ 1 milhão, R$ 2 milhões para comprar apoio. No time do bem, não se gasta nem um real para comprar apoio de ninguém", declarou o petista em postagem no domingo, 12, mesmo dia em que Emilia anunciou apoio a Naumi.



"Aqui a gente ganha eleição é com trabalho em equipe e não com acordos feitos na calada da noite. Aqui a gente ganha eleição é com propostas (...) Aqui no time do bem, a aliança é com o povo. Aqui é trabalho com coragem e coração", completou Catanho.

Ainda no vídeo, o candidato do PT elencou algumas de suas propostas, como a construção do Hospital da Mulher e da Criança, a implementação de uma bolsa de R$ 100 para os alunos da rede municipal e a ampliação do horário de funcionamento dos postos de saúde até as 22 horas. Bem como um programa voltado para entregar 10 mil lotes e três mil apartamentos para famílias.

Além de Emilia Pessoa, o outro candidato a Prefeitura de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL), também anunciou o apoio a Naumi Amorim, ex-prefeito que tenta retornar ao cargo após quatro anos, uma vez que foi derrotado em 2020 pelo atual gestor, Vitor Valim (PSB), aliado de Catanho.