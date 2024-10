Ciro rebate críticas a pedetistas que apoiam Fernandes e diz que pior seria "premiar" PT

Foto: FERNANDA BARROS CIRO reagiu a críticas contra RC e vereadores do PDT, que anunciaram apoio a André Fernandes no 2º turno em Fortaleza

Até então silente sobre o segundo turno em Fortaleza, enquanto o PDT se dividiu entre apoios a André Fernandes (PL), candidato aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e Evandro Leitão (PT), apoiado por Camilo Santana (PT) e Lula (PT), Ciro Gomes se posicionou atacando o PT e minimizando a aliança com a direita.

A Juventude Socialista do PDT emitiu no domingo, 12, uma nota de repúdio criticando o apoio de figuras pedetistas apoiando o bolsonarista na capital cearense, falando do legado de Leonel Brizola e afirmando: "Trabalhista não vota em bolsonarista. O trabalhismo deixa Bolsonaro inelegível". A frase remete ao fato de que foi em ação da sigla que Bolsonaro se tornou inelegível.

Ciro então comentou na publicação afirmando que não ser assim que se trata uma questão tão grave, como é para ele no Ceara. O ex-governador e ex-presidenciável disse que o partido tem a vice em Salvador com aliança com o União Brasil, sigla que apoiou Bolsonaro.

O ex-ministro diz ainda que o PT em Aracaju está contra o prefeito Luiz Roberto, do PDT, embora o partido petista tenha declarado apoio ao gestor nos últimos dias contra o candidato do PL. Ciro então declarou que o pior cenário em Fortaleza é "premiar" o que ele chamou de "maior esquema de corrupção da história" cearense.

"Não é assim que se trata, companheiros, nem muito menos uma questão tão grave como a que se apresenta no Ceará (...) O que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará", afirmou.

Ciro Gomes ainda pediu respeito, sob ameaça de expressar "coisas" cuja burocracia do PDT estaria precisando ouvir, segundo ele. O ex-prefeito de Fortaleza finaliza destacando não ser um puxadinho do PT.

"Mais respeito! Senão eu também vou dizer mais algumas coisas que a burocracia de nosso partido está precisando ouvir. Não sou nem serei puxadinho do PT nem shorts (sic) nem nunca".

Apoio de parte do PDT a bolsonarista em Fortaleza

Em Fortaleza ao segundo turno é entre André Fernandes (PL), que recebeu apoio de várias lideranças do PDT, incluindo o ex-prefeito Roberto Cláudio, embora o partido se mantenha oficialmente neutro, e Evandro Leitão (PT), ex-PDT que se filiou ao PT e saiu candidato.

Ciro tem se colocado contra o petismo no Ceará com críticas e ataques ao Governo do Estado e principalmente a Camilo Santana, ex-governador, eleito senador e hoje ministro da Educação, também antigos aliados.

Durante o período pré-eleitoral, Ciro Gomes, inclusive chegou a apoiar candidatos os quais o PDT não apoiava, como o caso do Crato, onde a sua sigla apoiava o PT. Ele ainda subiu no palanque do candidato do União Brasil, dividindo o palco com o presidente estadual do PL, Carmelo Neto, deputado bolsonarista.