Podemos anuncia apoio a Evandro Leitão no 2º turno, mas vereador da sigla diverge

Foto: ReproduçãoInstagram Bismarck Maia e ReproduçãoAscom Wellington Sabóia Presidente da Comissão Provisória do Podemos no Ceará e prefeito de Aracati, Bismark Maia, e o vereador Wellington Sabóia (Podemos)

O partido Podemos confirmou neste domingo, 13, que irá apoiar o candidato Evandro Leitão (PT) no segundo turno da disputa à Prefeitura de Fortaleza. A posição é contrária à do vereador eleito Wellington Sabóia (Podemos) e da primeira suplente do cargo na sigla, Dayane Nogueira, que anunciaram apoio a André Fernandes (PL) na sexta-feira, 11.

Na nota do partido, assinada pelo presidente da Comissão Provisória no Ceará, Bismarck Maia, é desautorizado "qualquer outro diferente posicionamento" de membros do Podemos.

"O partido político Podemos, por meio de seu presidente da Comissão Provisória, no Ceará, abaixo assinado, vem a público por esta nota, confirmar nosso apoio ao candidato a Prefeito de Fortaleza, em segundo turno, Evandro Leitão e, assim, desautorizando qualquer outro diferente posicionamento nesse sentido de membros do nosso partido, com ou sem mandato legislativo, em nome do mesmo", afirma a sigla em nota.



Em resposta, o vereador Wellington Sabóia lançou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais neste domingo, 13, afirmando que voltará a ser presidente do Podemos em Fortaleza nos próximos dias, e que foi o responsável por liderar "todo o processo eleitoral" do partido em Fortaleza.

"Minha recondução à Presidência do Podemos de Fortaleza já foi discutida com a presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, e será concretizada nos próximos dias", escreveu o parlamentar em nota.

Ele ainda ressalta que foram os candidatos a vereador do partido que conquistaram "55.661 votos" na Capital e que a maioria do eleitorado já estaria alinhada à candidatura de André Fernandes no segundo turno.

"A grande maioria desse eleitorado já está alinhada com André Fernandes para o segundo turno, por entendermos que ele representa o melhor projeto para a cidade", completou.



Durante o primeiro turno da disputa em Fortaleza, Wellington deixou de comandar a Comissão Provisória Municipal do Podemos depois de anunciar apoio ao prefeito José Sarto (PD), mesmo com decisão de neutralidade do grupo.