André x Evandro: veja quem políticos e partidos apoiam no 2º turno em Fortaleza

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza, mais populosa capital do Nordeste, coloca frente a frente, nesse segundo turno, PL e PT, siglas com peso nacional pelo embate entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Concorrem o deputado federal André Fernandes (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT).

Passado o primeiro turno, políticos e partidos tomaram posição e decidiram qual candidato irão apoiar no pleito. Tais decisões, inclusive, colocam em lados opostos siglas e filiados. Em outros casos, as cúpulas optaram por neutralidade liberando cada político para votar como quiser.

Candidatos derrotados no primeiro turno, o atual prefeito José Sarto (PDT) se mantém neutro, apesar de boa parte da sua base aliada migrar para André. Enquanto isso, Capitão Wagner (União Brasil), manifestou em apoio a Fernandes, assim como Eduardo Girão (Novo).

Evandro, por sua vez, recebeu as adesões de Técio Nunes (Psol), George Lima (Solidariedade), e partidos dos candidatos Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU).

Entre os vereadores, a maioria do PDT de Sarto decidiu por declarar apoio a André, bem como partidos aliados como Avante e PSDB, embora, em nível estadual os tucanos tenham declarado neutralidade. Alguns pedetistas também afirmaram estar com Leitão.

Em destaque também estão as manifestações do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), anunciando voto no candidato do PL, e a deputada federal e também ex-gestora do município, Luizianne Lins (PT), participando pela primeira vez da campanha de Evandro na sexta-feira, 11.

Confira os apoios no 2° turno

Posição dos partidos:

Agir: Apoio a André Fernandes



Apoio a André Fernandes Podemos: Apoio a Evandro Leitão, embora municipal apoie Fernandes



Apoio a Evandro Leitão, embora municipal apoie Fernandes Federal Psol/Rede: Apoio a Evandro Leitão



Apoio a Evandro Leitão DC: Neutralidade, com o presidente estadual em apoio a Fernandes



Neutralidade, com o presidente estadual em apoio a Fernandes PDT: Neutralidade, com filiados divididos entre os candidatos



Neutralidade, com filiados divididos entre os candidatos União Brasil: Neutralidade, com 100% da bancada em apoio a Fernandes



Neutralidade, com 100% da bancada em apoio a Fernandes PSDB: Neutralidade em nível estadual, embora municipal apoie Fernandes



Neutralidade em nível estadual, embora municipal apoie Fernandes PSTU: Apoio crítico a Evandro Leitão



Apoio crítico a Evandro Leitão PCB: Apoio crítico a Evandro Leitão



Apoio crítico a Evandro Leitão Avante: Apoio a André Fernandes



Apoio a André Fernandes Cidadania: Sem apoio oficial, mas o presidente do partido está com Fernandes

Sem apoio oficial, mas o presidente do partido está com Fernandes MDB: Apoio a Evandro Leitão

Apoio a Evandro Leitão PSD: Apoio a Evandro Leitão

Apoio a Evandro Leitão PSB: Apoio a Evandro Leitão

Apoio a Evandro Leitão PRD: Apoio a André Fernandes

Confira quem está apoiando André Fernandes:



Jair Bolsonaro (PL) - ex-presidente da República

Capitão Wagner (União Brasil) - presidente estadual do União Brasil e candidato no 1º turno



Roberto Cláudio (PDT) - ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT municipal



Eduardo Girão (Novo) - senador e candidato no primeiro turno



Dayany Bittencourt (União) - deputada federal



Tadeu Oliveira (PL) - deputado federal em exercício



Matheus Noronha (PL) - deputado federal



Didi Mangueira (PDT) - vice-líder de Sarto e vereador não reeleito



Jânio Henrique (PDT) - vereador eleito



Marcel Colares (PDT) - vereador eleito



Gardel Rolim (PDT) - presidente da CMFOr e vereador reeleito



Kátia Rodrigues (PDT)- vereadora reeleita



Paulo Martins (PDT) - vereador reeleito



PP Cell (PDT) - vice-líder de Sarto vereador reeleito



Lúcio Bruno (PDT) - vereador não reeleito



Raimundo Filho (PDT) - suplente de vereador



Cláudio Pinho (PDT) - deputado estadual



Queiroz Filho (PDT) - deputado estadual



Wellington Sabóia (Podemos) - vereador reeleito



Jorge Pinheiro (PSDB) - vereador reeleito



Kamyla Castro (PSDB) - presidente municipal do PSDB, não eleita como vereadora



Cláudia Gomes (PSDB) - vereadora não eleita



Alexandre Pereira (Cidadania) - secretário de Turismo de Fortaleza e presidente do Cidadania Ceará



Márcio Martins (União Brasil) - vereador reeleito



Germano He Man (Mobiliza) - vereador reeleito



Reginaldo Moreira (Mobiliza) - presidente do Mobiliza



Robson Leite (DC) - presidente do DC Ceará



Carlos Kleber (Agir) - presidente do Agir e secretário de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza

(Habitafor)



Samuel Dias - secretário da Infraestrutura de Fortaleza

Ana Aracapé (Avante) - vereadora reeleita

Dr Jaziel (PL) - deputado federal

Mayra Pinheiro (PL) -deputada federal em exercício

Aguiar Toba (PRD) - vereador eleito

Chiquinhos dos Carneiros (PRD) - vereador eleito

Michel Lins (PRD) - vereador eleito e presidente estadual do PRD

