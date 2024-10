Datafolha: um terço dos fortalezenses se considera petista; 23% se dizem bolsonaristas

Foto: Luciana Pimenta Escala de posicionamento político

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 10, questionou os eleitores da Capital sobre a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o antecessor, Jair Bolsonaro (PL). O levantamento aponta que 33% dos entrevistados se definiram como petistas, enquanto 23% indicaram bolsonaristas.

Fortaleza é a única capital do Nordeste em que um embate direto entre PT e PL é observado no segundo turno. Ao todo, 826 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, foram entrevistadas entre os dias 8 e de 9 de outubro em Fortaleza.

Considerando uma escala de 1 a 5, em que 1 é “bolsonarista” e 5 “petista”, o levantamento pedia para o eleitor indicar em qual número se encaixa.

A quantidade de eleitores que se definiram como petistas chegou a 44%, com 11% de respostas para o número 4 e 33% para o número 5. Na pesquisa Datafolha divulgada em agosto, o percentual daqueles que se encaixavam nos números 4 e 5, somados, era de 45%.

Do número total de pessoas que se consideraram petistas, mulheres se sobressaem com 49%, enquanto 40% são homens.

Em relação ao resultado observado na pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de agosto, o número de pessoas que se consideraram alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro oscilou para cima, totalizando 30%, sendo 23% eleitores que responderam o número 1 e 7%, número 2.

Entre os eleitores que se definiram como bolsonaristas, a prevalência é do público masculino, com 34% , enquanto o número cai para 27% entre mulheres.



De acordo com a pesquisa, o número 3 seria “neutro”, com 21% das respostas, mesmo valor registrado em agosto.

Além disso, 3% dos entrevistados responderam “nenhum” e 1% apontou que “não sabe”.

A margem de erro da pesquisa Datafolha Fortaleza é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03752/2024.

Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 petista, em qual número você se encaixa?

1 (Bolsonarista)- 23%

2- 7%

3- 21%

4- 11%

5 (Petista)- 33%

Nenhum: 3%

Não sabe: 1%

Homens mais bolsonaristas, mulheres mais petistas

Na pesquisa, há uma variação de acordo com o gênero do eleitor entrevistado. Isto porque, enquanto no público masculino 34% se diz bolsonarista (respostas 1 e 2), o número cai para 27% entre as mulheres.

Bolsonaristas (1 + 2)

Homens: 34%

Mulheres: 27%

Por outro lado, 40% se diz petista (respostas 4 e 5) no público masculino, número que cresce para 49% entre as mulheres.

Petistas (4 + 5)

Homens: 40%

Mulheres: 49%



Agregador de pesquisas

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

CONFIRA AQUI O AGREGADOR

Como a pesquisa Datafolha é feita?

A pesquisa é quantitativa, por amostragem. Questionários são aplicados em abordagem pessoal presencial em pontos de fluxo de pessoas espalhados por Fortaleza.

As respostas são coletadas com utilização de tablet e questionário eletrônico.

Onde a pesquisa Datafolha é feita?

A pesquisa Datafolha em Fortaleza é realizada em 59 pontos de abordagem sorteados em todas as regiões de Fortaleza.

A relação completa dos bairros onde a pesquisa é feita será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o sétimo dia seguinte à data de registro da pesquisa, conforme resoluções do TSE.

Como o Datafolha escolhe quem é entrevistado?

Os entrevistados pelo Datafolha são selecionados em três etapas:

Sorteio das regiões da cidade e bairros que farão parte da amostra Sorteio dos pontos de abordagem onde serão aplicadas as entrevistas Por fim, os entrevistados são selecionados aleatoriamente para responder ao questionário. O sorteio respeita cotas de sexo e faixa etária.

Os dados relativos a sexo e faixa etária são baseados nas informações fornecidas pelo TSE sobre o eleitorado, relativas a agosto de 2024), e em informações do IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022), além de números primários de outros levantamentos do instituto.

Controle e verificação dos dados

Os entrevistadores envolvidos na realização desta pesquisa são treinados pelo Datafolha, com instruções específicas para esse projeto. São checados, no mínimo, 20% dos questionários de cada pesquisador, seja in loco por supervisores de campo ou, posteriormente, por telefone. Internamente, todo o material é verificado e codificado.

Antes do processamento final e emissão dos resultados, é realizado processo de consistência dos dados.

s dados coletados e tratados nesta pesquisa atendem às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo ao respondente o sigilo de sua identidade e o correto tratamento das respostas.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre em 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes passou em primeiro, com 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos.

Evandro teve 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

O 1º turno das eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorreu em 6 de outubro. Fortaleza tinha 9 candidatos na disputa.