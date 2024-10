Datafolha Fortaleza: 65% dos eleitores escolheram o candidato pelo menos um mês antes da eleição

Foto: Samuel Setúbal FALTAM 11 dias para o 2º turno entre André Fernandes e Evandro Leitão

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 10, perguntou em que momento os eleitores da Capital decidiram o voto no primeiro turno das eleições. O levantamento mostrou que boa parte dos entrevistados escolheram o candidato pelo menos um mês antes do pleito, realizado em 6 de outubro.

Questionados em que momento da campanha decidiram em qual candidato iriam votar, 65% dos eleitores afirmaram ter escolhido um mês antes da eleição. Outros 11% indicaram que a decisão foi feita 15 dias antes, enquanto 9% escolheram o nome uma semana antes do primeiro turno.

Já 5% dos eleitores fizeram a escolha do voto na véspera do primeiro turno e 10% escolheram no próprio dia da eleição. Por outro lado, 1% dos eleitores afirmou não saber quando a decisão foi tomada.

Ao todo, 826 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, foram entrevistadas entre os dias 8 e 9 de outubro em Fortaleza. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03752/2024.

O levantamento do instituto Datafolha também mostrou os resultados do questionamento por candidato. Veja os números:

Pelo menos um mês antes da eleição:



André Fernandes: 66%

Evandro Leitão: 69%

José Sarto: 69%

Capitão Wagner: 57%

15 dias antes da eleição:

André Fernandes: 14%

Evandro Leitão: 10%

José Sarto: 6%

Capitão Wagner: 12%

Uma semana antes da eleição:

André Fernandes: 9%

Evandro Leitão: 7%

José Sarto: 8%

Capitão Wagner: 13%

Na véspera da eleição:

André Fernandes: 4%

Evandro Leitão: 6%

José Sarto: 5%

Capitão Wagner: 8%

No próprio dia da eleição:

André Fernandes: 7%

Evandro Leitão: 7%

José Sarto: 13%

Capitão Wagner: 11%

Na reta final do 1º turno, André Fernandes (PL) era o candidato cujo maior parcela do eleitorado definiu o voto com mais antecedência. 66% dos eleitores do candidato do PL afirmam ter tomado a decisão um mês antes do pleito, enquanto 14% escolheram a duas semanas da eleição. Em relação a André, apenas 4% tomaram a decisão na véspera e 7% no dia 6 de outubro. Ou seja, 11% dos votos que obteve foram conquistados nas últimas horas antes do voto.

Para Evandro Leitão (PT), 69% dos eleitores escolheram votar no petista pelo menos um mês antes, enquanto 10% se decidiram por votar nele duas semanas antes da votação. Outros 6% formaram o voto na véspera e 7% no dia da eleição. Assim, 13% dos eleitores do petista o escolheram na reta final da campanha do 1º turno.