Evandro aponta falta de agenda, não fecha acordo para debate e André será entrevistado

Foto: Samuel Setubal/O POVO 2º turno das Eleições 2024: André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam a Prefeitura de Fortaleza

O candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL) será entrevistado nesta quinta-feira, 17, às 19 horas, no O POVO, depois que a candidatura de Evandro Leitão (PT) não assinou o acordo para realização de debate na mesma data.

A proposta de realização do debate e a sinalização da data foram feitas após a definição dos candidatos que passaram para o segundo turno. A campanha do candidato do PT informou a indisponibilidade de data para agendar o debate. Na reunião para discutir as regras, na última sexta-feira, 11, apenas representantes da campanha de André compareceram.

Sem o acordo para a realização do debate, conforme previsão da regra, haverá entrevista com o candidato que comparecer. A entrevista com Fernandes ocorrerá no mesmo horário previsto para o debate, na quinta, 17, às 19 horas. O programa será veiculado pelo Youtube e pelas mídias do Grupo de Comunicação O POVO.

Serviço

Entrevista com André Fernandes

Quando: 17 de outubro, quinta-feira

Horário: 19 horas

Onde assistir: Youtube e mídias sociais do O POVO