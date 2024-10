Ex-rivais políticos, Wagner e RC estreiam juntos na campanha de André Fernandes

Foto: FERNANDA BARROS AGORA juntos com André, Wagner e RC disputaram a prefeitura e o governo em 2016 e 2022

Ex-rivais políticos, Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT) estrearam juntos, na noite desta terça-feira, 15, na campanha de André Fernandes (PL). Os três, que formaram uma nova aliança para o 2º turno das eleições em Fortaleza, apareceram juntos pela primeira vez no antigo comitê de Wagner no bairro Damas, onde, agora, será um espaço para a campanha de Fernandes.

A primeira aparição de RC ao lado de Wagner e André era esperada desde que o ex-prefeito anunciou, no último sábado, 12, apoio ao deputado federal. O ex-prefeito e o candidato que terminou o 1º turno como 4º mais votado chegaram ao local juntos, no mesmo carro, enquanto André apareceu alguns minutos depois.

Em discurso, Roberto Cláudio ressaltou que, apesar das diferenças entre ele e André, “o amor genuíno a Fortaleza” teria sido um dos motivos a união nesta etapa das eleições. Fernandes e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno, realizado no dia 27 de outubro.

“Temos as nossas ideias, nossas diferenças de opinião, mas temos uma coisa em comum, uma preocupação com a nossa cidade, um amor genuíno a Fortaleza, que precisa ser maior do que qualquer eventual diferença que tivemos no passado, que tenhamos no presente. Acabou domingo a eleição, era a hora da gente que tem alguma opinião, alguma força, alguma influência, tomar uma decisão. Conversamos eu e André algumas vezes e senti no André alguns sentimentos importantes. Não é só ser jovem. Encontrei também uma pessoa humilde, interessada em ouvir, interessada em aprender, interessada em construir um projeto para a cidade de Fortaleza”, disse.



Em seguida, Roberto Cláudio pontuou que não houve negociação ou possíveis promessas de cargos, caso o candidato do PL seja eleito.

“Não vou dizer que foi fácil. Eu expliquei, porque preciso explicar para muita gente as diferenças que têm, mas tem uma hora em que é preciso decidir. Entre a certeza do que deu errado, e do que dará errado, e entre a aposta do seu projeto, de renovação, por esse sentimento é que nós fizemos uma escolha. Hoje, acredito que essa mensagem dita com clareza a Fortaleza vai fazer as pessoas entenderem que aqui, em nenhum momento, nós negociamos cargo, interesse ou participação. Até porque a mensagem do André é uma outra mensagem, é uma mensagem de se contrapor à politicagem, ao nepotismo, ao empreguismo, ao patrimonialismo que o PT implantou aqui na cidade de Fortaleza. É com essa clareza que nós deputados e vereadores do PDT estamos aqui para dizer que estamos acreditando na sua mensagem de renovação, na sua coragem de mudar”, completou o ex-prefeito após também criticar a gestão do PT na Prefeitura da Capital.

Capitão Wagner, um dos candidatos que mais atacou Fernandes durante o 1º turno, também decidiu apoiar a candidatura do deputado após o resultado nas urnas. Nesta terça-feira, ele expressou a felicidade “em ver um projeto de renovação que representa tudo que a cidade de Fortaleza precisa” e contou sobre diálogo que teve com André, quando sugeriu uma aliança com Roberto Cláudio.

“Eu dizia para o André desde segunda-feira, quando a gente conversava: ‘André, você precisa ter do seu lado a experiência de um Roberto Cláudio, que governou essa cidade durante oito anos e saiu com uma aprovação recorde. Você precisa da humildade de conversar com vereadores e deputados’. O André tem demonstrado desde domingo à noite, o que tem surpreendido a muitos, a humildade de conversar, de ligar, de sentar e de ouvir”, falou.

Durante a fala, o ex-deputado federal disse que a decisão de apoiar André foi tomada logo após o resultado do primeiro turno, apesar de ter sido anunciada de forma pública apenas na última sexta, 11. Wagner ainda falou sobre o desejo de que o candidato do PL seja, não só “o prefeito mais votado do segundo turno”, mas “o melhor prefeito da história de Fortaleza”.

“Ontem, eu escutei o André dizer uma coisa que eu disse muito no primeiro turno e eu fiquei muito feliz. Eu não quero só que o André seja o prefeito mais votado do segundo turno, mas eu quero que o André seja o melhor prefeito da história de Fortaleza. E, para isso, pode contar conosco”, finalizou.

André relembrou o resultado das urnas após a apuração no dia 6 de outubro. Apesar de ter sido o candidato mais votado, com 40,2% dos votos, o candidato do PL afirmou que, de imediato, pensou que “estava na hora de buscar ajuda” e detalhou sobre as ligações feitas a Wagner e Roberto, incluindo elogios ao ex-prefeito.

“Eu liguei para o Capitão Wagner e disse: ‘Irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua experiência. O que passou, passou’ [...] E ele, prontamente, concordou em ajudar antes de ir a Brasília. Então, o que ele fala, eu reafirmo. Ele já tinha tomado essa decisão, sim, só não tinha publicizado. Liguei para o Roberto Cláudio e foi a primeira vez em que conversei com Roberto Cláudio, e eu disse: ‘Prefeito, eu preciso da sua ajuda’. Com todas as críticas que tenho à atual gestão e que fiz à gestão anterior, há de se admitir todas as qualidades e a gestão exitosa que você fez durante os oitos anos”, contou.



O evento ainda teve a presença de outros apoiadores de Fernandes, como a vereadora mais votada de Fortaleza Priscila Costa (PL), reeleita com 36.226 votos, do presidente da Câmara dos Vereadores Gardel Rolim (PDT), do presidente do Avante Rodrigo Nogueira e do vereador Márcio Martins (União Brasil).