Irmão de Sarto grava vídeo com Mayra, aliada de André, e deseja sorte como secretária da saúde

Foto: Reprodução / Instagram / Mayra Pinheiro Deputada em exercício é cotada para assumir pasta da saúde em eventual gestão de André Fernandes. Irmão do prefeito Sarto se reuniu com ela nesta semana

O secretário da Cultura de Fortaleza Elpídio Nogueira (PDT), irmão do prefeito José Sarto (PDT), gravou vídeo ao lado da deputada federal em exercício Mayra Pinheiro (PL), aliada do candidato a prefeito André Fernandes (PL), no qual demonstra alinhamento com uma eventual gestão do PL na Capital. Elpídio é vereador licenciado de Fortaleza, mas não se reelegeu no último pleito.

Na publicação, Mayra e Elpídio dialogam em tom de alinhamento sobre questões relacionadas à saúde da Capital. A parlamentar diz estar recebendo informações do irmão do prefeito, que é gestor na área da Cultura - mas alega ter "auxiliado na saúde" nos últimos anos -, referentes a dados da saúde em Fortaleza.



O gesto sinaliza intuito de antecipar o trabalho de organização para uma nova gestão. No vídeo, ambos indicam a possibilidade de Mayra assumir a pasta da Saúde numa eventual gestão de Fernandes, que disputará o segundo turno da eleição em Fortaleza contra Evandro Leitão (PT), no próximo dia 27.

"Nossa luta para melhorar o que foi feito na Secretaria de Saúde já começou. Estou aqui com o Elpídio e tenho a honra de contar com a confiança dele para receber a reorganização do que eles já fizeram em todo o sistema de saúde municipal durante a gestão Sarto. A gente recebe isso com muita responsabilidade; (dados das) filas de cirurgia; de consultas especializadas e de exames. Agora é trabalhar", declara Mayra ao lado do irmão do prefeito.

Elpídio, que é medico, destacou a iniciativa de Mayra e projetou uma gestão da parlamentar à frente da pasta e colocou-se à disposição para auxiliar. "Prazer recebê-la e agora você está nessa luta buscando elementos para fazer um bom trabalho na saúde em Fortaleza. Eu tive o privilegio de ajudar a secretaria da Saúde de 2022 em diante e fizemos diagnósticos interessantes. E o André ganhando, sei que você estará comandando a pasta da Saúde, desejo sucesso para você", completou.