Mauro Filho, aliado de Ciro, declara voto em Evandro Leitão contra André Fernandes

Foto: Samuel Setubal Mauro Filho, Evandro Leitão e Roberto Cláudio

O deputado federal Mauro Filho (PDT) anunciou apoio a Evandro Leitão (PT) na disputa contra André Fernandes (PL) no 2º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar tem trajetória ligada ao grupo político do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e foi secretário das Finanças de Fortaleza na gestão do correligionário.

"Neste momento, vivemos em Fortaleza um momento crítico no pleito municipal. De um lado, temos as forças bolsonaristas do atraso, do negacionismo e das fake news. De outro, uma campanha limpa e com as melhores propostas para a população de Fortaleza. Como parlamentar, estarei sempre do lado do projeto que lutará pelo desenvolvimento econômico, redução das desigualdades e avanço da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Dia 27/10, votarei Evandro 13. Conto com seu apoio nessa luta", escreveu em publicação nas redes sociais.

Mauro pediu ainda que a Cidade não eleja alguém "contra a ciência" e quem "não acredita na democracia" para governar. "Por isso passo aqui, para ponderar que é fundamental elegermos Evandro, para governar a cidade pelos próximos quatro anos. Evandro sabe o que é gestão e o que é ouvir as pessoas", declarou.

Na trajetória política, Mauro também chefiou a Secretaria da Fazenda na gestão do ex-governador e hoje senador Cid Gomes (PSB) e passou pela pasta de Planejamento e Gestão na administração do ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT).