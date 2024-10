RC aparece na propaganda de André Fernandes: "Vai contar com minha experiência em gestão"

Foto: Reprodução / Propaganda Eleitoral / André Fernandes Ex-prefeito Roberto Cláudio na campanha de André Fernandes

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) apareceu nesta terça-feira, 15, pela primeira vez na propaganda eleitoral de André Fernandes, candidato do PL ao Paço Municipal. Na peça, RC se posiciona favorável ao postulante apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno contra o petista Evandro Leitão, que é apoiado pelo presidente Lula (PT).

“Nos últimos dias, me reuni algumas vezes com André Fernandes. Foram boas conversas sobre Fortaleza. Decidi apoiar o André, agora, neste segundo turno. O PT e o Evandro representam a velha fórmula que, no Ceará, tem sido marcada pela arrogância, pelo atraso econômico, pela violência e por denúncias de corrupção”, declarou o pedetista.

Além das críticas ao PT, Roberto exaltou o candidato do PL e se prontificou a ajudá-lo numa eventual gestão a partir de janeiro de 2025. “Já o André é jovem, com entusiasmo, coragem e humildade. O André vai contar com toda minha experiência de gestão. Venha também para o lado da mudança”, conclamou o pedetista, que declarou voto útil em André no último sábado, 12.



Posicionamento

Ao declarar apoio a Fernandes, no último final de semana, Roberto Cláudio fez duras criticas ao PT, que governou Fortaleza com a ex-prefeita Luizianne Lins. RC falou em "completo abandono" da Cidade, descaso com políticas públicas e o que chamou de politicagem — que segundo ele "corroeu a credibilidade e as contas públicas" da Prefeitura.

Roberto também criticou duramente o governo de Elmano de Freitas (PT), falando de "obras paradas", "abandono na saúde pública" e "incompetência no combate às facções criminosas".

Ambos foram candidatos em 2022, com o petista sendo eleito em primeiro turno, enquanto o ex-prefeito ficou na terceira colocação. Por fim, após apontar o que considera erros nas gestões do PT, o pedetista justificou a escolha por se opor ao PT devido a uma "certeza de uma fórmula que já deu errado".



Confira a nota na íntegra de RC

Ao longo dos últimos doze anos, Fortaleza vivenciou uma transformação significativa. Os investimentos em infraestrutura, especialmente nas áreas mais vulneráveis da cidade: a prioridade nas políticas de juventude na periferia: a ampliação da assistência à saúde com os novos postos de saúde, UPAs, policlínicas e hospitais, como o IJF2; além do fundamental compromisso com a escola em tempo integral e as supercreches marcaram um tempo de mudanças que o PDT ajudou a construir em nossa cidade, durante três gestões realizadas à frente de Prefeitura de Fortaleza.

Atualmente, nossa cidade, além de ser a quarta maior capital do Brasil e também a maior economia do Nordeste, desde, 2018, possui a rede de educação pública que melhor alfabetiza na idade certa dentre todas as capitais do País, como também dispõe da mais ampla rede de educação em tempo integral. Vale ressaltar, também, que a nossa cidade, mesmo com os grandes desafios assistenciais na área da saúde, tem hoje, proporcionalmente, a maior rede hospitalar pública dentre as grandes capitais do Brasil.

Entretanto, apesar da robustez das conquistas e transformações em andamento, durante a última e recente eleição em nosso município, infelizmente a candidatura do PDT para a Prefeitura, liderada pelo nosso prefeito Sarto, não chegou ao segundo turno.

Em virtude disso, agora temos um cenário complexo que demanda, de todos nós fortalezenses, uma reflexão sobre os riscos e possibilidades dos caminhos a seguir.

A despeito da tentativa de nacionalizar essa campanha, a consequência da decisão do voto neste segundo turno tem relação direta com o futuro de mais de 2 milhões e 500 mil fortalezenses pelos próximos 4 anos. Por esta razão, creio que esse momento nos impõe a decisão de um voto útil.

Entendi pessoalmente que o passado das gestões do PT em Fortaleza foi marcado pelo completo abandono administração da cidade, descaso com as políticas públicas mais essenciais para a população, como a saúde e a educação, mas, principalmente, por uma politicagem que corroeu a credibilidade e as contas públicas da Prefeitura. Mas, ainda daqui no Estado do Ceará. O nosso Estado vive a esse tempo o cenário de uma arrogante e soberba hegemonia política e administrativa, marcada pela perseguição e tentativa de destruição da reputação de instituições e pessoas que não se submetem a esse projeto, como também de incontáveis denúncias de corrupto patrimonialismo. Além disso, destaca-se uma grave incompetência que tem levado o nosso Estado a uma situação de quebradeira, o que não se via há muitas décadas.