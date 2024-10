Camilo critica Sarto por demissão de secretários que apoiam Evandro: "Falta de democracia"

Foto: AURÉLIO ALVES CAMILO afirmou que postura da gestão municipal é "incoerente"

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), criticou, em entrevista ao programa O POVO News nesta quarta-feira, 16, as demissões de secretários da Prefeitura de Fortaleza que declararam apoio a Evandro Leitão (PT) no 2º turno. As exonerações foram oficializadas na última segunda-feira, 14. “Prefeito José Sarto (PDT) parece que, infelizmente, coloca toda a estrutura da Prefeitura para essa candidatura (André Fernandes), inclusive até demitindo”, disse o ministro.

O petista pontua que a atitude é incoerente, pois o prefeito havia informado neutralidade para o 2º turno das eleições municipais na Capital. “Quem não fica do lado do candidato dele é demitido da Prefeitura, o que mostra uma incoerência, uma falta de democracia, falta de liberdade”, destacou Camilo Santana.

As demissões ocorreram pouco menos de um dia após os gestores declararem apoio à candidatura de Evandro Leitão. Foram exonerados dos cargos o titular da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários-executivos das Regionais 2 e 3, Rennys Frota e Pedro França, respectivamente.

Nenhum dos secretários que declararam apoio ao candidato André Fernandes (PL) sofreu exoneração. Em resposta à coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, a Prefeitura confirmou as demissões, mas negou que a iniciativa tenha relação com questões eleitorais.

Apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes volta a ser criticado por Camilo

Relembrando os oito anos de mandato em foi governador, estando próximo da gestão em Fortaleza à época comandada por Roberto Cláudio, Camilo Santana diz que ficou “surpreso negativamente” após declaração do ex-prefeito em apoiar André Fernandes no segundo turno das eleições na capital cearense.

“A decepção é porque o Roberto sabe o que nós enfrentamos na pandemia”, critica o ministro, apontando incoerência da decisão ao lembrar histórico de André Fernandes no movimento antivacina.

Camilo Santana relembrou “grandes parcerias” com o ex-prefeito, como a segunda torre do Instituto José Frota (IJF2).

Camilo Santana e Geraldo Alckmin têm agenda política em Fortaleza

O ministro cumpre agenda política em Fortaleza na próxima quinta-feira, 17, quando irá participar de atos de apoio à candidatura de Evandro Leitão. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), também estará presente, em encontro com empresários no Hotel Sonata de Iracema, às 19h13min. Segundo Camilo, o senador Cid Gomes (PSB), que se recupera de uma virose, participará do evento.

Figuras de peso nacional estiveram em Fortaleza nos últimos dias. Na sexta-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou comício para Evandro da Praça do Ferreira, no Centro. Quatro dias depois, na terça-feira, 15, quem esteve na capital foi o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), em ato volta para a juventude, no Benfica.



