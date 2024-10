Com 60 anos de diferença, quem são e o que querem o prefeito mais novo e mais velho do Ceará

Foto: MARIANA PARENTE/ESPECIAL PARA O POVO/ ASCOM PEDRO ALAN Prefeito mais velho eleito foi Roberto Pessoa, em Maracanaú, enquanto o mais novo foi Pedro Alan de Pacujá

60 anos e pouco mais de 300 quilômetros separam o prefeito mais novo e o mais velho eleitos no Ceará em 2024. Roberto Pessoa (União Brasil) foi reeleito prefeito de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aos 81 anos. Na outra ponta, com 21 anos, está Pedro Allan (PSB), que venceu em Pacujá, a 240 km da Capital.

Pessoa fora prefeito de Maracanaú entre 2005 e 2012 e ocupa cargo novamente desde 2021, sendo eleito agora para o seu quarto mandato. O atual prefeito foi eleito no último dia 6 de outubro com 68,83% dos votos, contra 24,76% dos votos da deputada Dra. Silvana (PL). O também deputado Lucinildo Frota (PDT) também concorreu e obteve 11,17% dos sufrágios.

O jovem futuro prefeito de Pacujá foi eleito com 71,43% dos votos, contra 28,57% do adversário João Paulo da Elma (Cidadania). Allan foi um dos três prefeitos com idade de 21 anos a serem eleitos no Brasil. Além dele, foram eleitos Juninho de Marinalva (MDB) em Curral Novo do Piauí (PI) e Eduardo do Alex (PSD) em Heliodora (MG).

Para se ter uma noção, quando Roberto Pessoa foi eleito pela primeira vez, em 2004, Pedro Allan, nascido em fevereiro de 2003, tinha pouco mais de um ano.

Experiência x inovação

O POVO conversou com os dois prefeitos que estão nos extremos etários no Ceará. Eles contaram a expectativa para o mandato e como se sentem em visões diferentes sobre suas idades.

Pessoa disse ver com satisfação o fato de ser o prefeito eleito mais velho. “É um grande reconhecimento ao meu trabalho na vida pública em Maracanaú e no Ceará, já que estou indo para o quarto mandato como prefeito do Município, sendo o político que mais vezes geriu o Poder Executivo Municipal” disse o prefeito.



Para Roberto Pessoa, a experiência ajuda. O prefeito diz ter muita saúde, energia e experiência para o cargo. “E espírito público, graças a Deus, para trabalhar como prefeito de Maracanaú e continuar atuando na política, se Deus quiser por muitos anos, com a fé em Padre Cícero e na Menina Benigna. A idade me trouxe a experiência, que faz a diferença para um gestor público”, disse o prefeito, por meio da assessoria.



Pedro Alan também considera sua idade uma vantagem para atuação de prefeito. Segundo ele, a juventude dá oportunidade de ter uma "visão atual e inovadora do município". “Ser jovem, na minha opinião, é uma grande vantagem para ser prefeito. Isso me dá a oportunidade de trazer uma visão mais atual e inovadora para a cidade, além de ter mais energia para enfrentar os desafios e buscar soluções”, explicou Pedro ao O POVO.



Para o futuro gestor, ter contato e ser de uma geração mais jovem ajuda a entender suas necessidades. "Com a orientação de pessoas mais experientes, posso equilibrar essa juventude com a sabedoria necessária para fazer uma gestão eficiente e transformar a cidade para melhor”, argumentou.



Apesar disso, o jovem futuro prefeito considera que sua eleição “é uma grande honra e responsabilidade”. Ele destaca a confiança da população.

“Saber que a população confiou em mim para liderar o município tão cedo em minha trajetória é muito gratificante. Isso me motiva a trabalhar ainda mais para corresponder às expectativas e fazer a diferença, trazendo inovação, desenvolvimento e qualidade de vida para todos. Ao mesmo tempo, é um desafio que exige maturidade, dedicação e uma equipe forte para transformar projetos em realidade” concluiu.