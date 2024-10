Com aumento de quase 27%, número de prefeitas eleitas no Ceará chega a 38

Foto: TSE/Montagem Neste ano, 38 mulheres foram eleitas para comandar as prefeituras de municípios cearenses a partir de 2025

O Ceará registrou em 2024 um aumento de mulheres eleitas para prefeituras em comparação com o pleito de quatro anos atrás. Ao todo, 38 municípios do Estado tiveram prefeitas eleitas ou reeleitas para novos mandatos a partir de 2025. Apesar do crescimento, o número de homens no comando de municípios do Estado ainda é maior, totalizando quase 80% dos prefeitos eleitos no Ceará.

O percentual de mulheres vitoriosas na eleição municipal deste ano é de 20,7%, enquanto o de homens chegou a 79,3% nos 184 municípios do Estado.

Das 38 que foram exitosas nas urnas, 15 foram reeleitas e garantiram mais quatro anos na gestão dos municípios, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda segundo o balanço do órgão, 25 prefeitas eleitas no Ceará se declararam brancas e outras 13, pardas.



Aumento de 2020 para 2024

Em 2020, o número de mulheres eleitas para prefeituras cearenses foi de 30. Em comparação, o valor registrado neste ano representa um aumento de, aproximadamente, 27%.

Qual partido conseguiu mais mulheres à frente de municípios?

Entre os partidos, o PSB liderou o número de prefeitas eleitas no Ceará, com 14. O partido foi líder no número de prefeituras conquistadas: 65 das 184. O PT, que também conseguiu o segundo maior número geral de gestões, aparece com seis quanto às prefeitas.

O PP fez cinco e o Republicanos, quatro. O PSD tem três prefeitas eleitas e o PRD registrou duas candidaturas vitoriosas. O PSD, PRD, MDB, Podemos, PDT e União Brasil elegeram uma mulher cada.

Fortaleza e Caucaia sem mulheres

Em Fortaleza e Caucaia, dois maiores colégios eleitorais do Estado, nenhuma mulher foi para o segundo turno. Na Capital, as nove candidaturas que participaram da disputa eleitoral durante o primeiro turno eram todas de homens. A presença de vozes femininas no cenário eleitoral de Fortaleza só foi observada nas vices de sete das nove chapas.

André Fernandes (PL), por exemplo, têm como vice a advogada Alcyvania Pinheiro (PL) e Evandro Leitão (PT) forma chapa com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). Os dois se enfrentam no segundo turno em Fortaleza.

Veja a lista completa de prefeitas eleitas neste ano no Ceará: