Com PDT dividido em Fortaleza, Ciro tem atuado pró-André nos bastidores

Foto: AURÉLIO ALVES CIRO Gomes, José Sarto e Roberto Cláudio durante evento em Fortaleza. RC subiu no palanque de André Fenandes

“O inimigo do meu inimigo é meu amigo”. A frase popularmente conhecida tem definido alguns apoios políticos na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) pela Prefeitura de Fortaleza. A procura por aliados gerou até uma divisão dentro do PDT.



A exemplo disso, Capitão Wagner (União Brasil), ao anunciar apoio a Fernandes, afirmou que o PT passou quatro eleições o atacando, e o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), também declarou apoio ao bolsonarista em uma nota voltada em sua grande maioria para criticar a sigla petista, e o seu candidato, Evandro.

Tal postura de se alinhar a André Fernandes contra Evandro, representante do PT e nome próximo ao ministro Camilo Santana (PT), tem sido aderida por membros do PDT, inclusive com fortes articulações de uma das maior liderança da sigla, Ciro Gomes.



O ex-governador do Ceará e ex-presidenciável estaria tendo forte envolvimento pró-André nos bastidores, movido pelo objetivo de derrotar o PT em Fortaleza, segundo interlocutores confidenciaram ao O POVO.

Embora não tenha declarado apoio de forma aberta a Fernandes, Ciro se encontrou com o candidato do PL na última semana e ambos conversaram. O pedetista teria ficado com o papel de atacar e criticar o bloco petista. Dentro da campanha de André e entre aliados dele, um apoio aberto do ex-ministro já não é visto como impossível de acontecer até o final do segundo turno.

Principais nomes do PDT de Fortaleza e na nível estadual ligados a Ciro não só anunciaram apoio ao candidato do PL como estão ativos na campanha, como, além de RC, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim, um bloco de vereadores, e secretários da gestão de José Sarto (PDT).



A postura de Ciro Gomes foi sentida quando ele respondeu a uma nota crítica da Juventude Socialista do PDT a adesão de membros do partido à candidatura de André. O ex-governador comentou na postagem afirmando que o pior cenário que poderia acontecer em Fortaleza seria “premiar” o que chamou de “maior esquema de corrupção da história do Ceará”, se referindo ao PT.



Ciro também publicou em suas redes sociais nesta semana um texto de 2004 de Leonel Brizola, fundador do PDT, na tentativa do resgate de seus ideias para, ao mesmo tempo, defender o apoio André e criticar o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



“Lucidez absoluta. E a história está aí para quem tiver bom senso e quiser examinar o que estamos vivendo hoje”, declarou sem citar Fortaleza ou os candidatos.