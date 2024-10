Deputado diz não haver mais lugar para RC no PDT e questiona: "Vai para o PL?"

Foto: Reprodução YouTube/O POVO Idilvan Alencar projeta que o PDT voltará a ser aliado do governo de Elmano de Freitas

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) disse não haver mais lugar para Roberto Claudio no PDT, após o ex-prefeito anunciar voto e aparecer na campanha de André Fernandes (PL), que concorre no segundo turno para prefeito em Fortaleza contra Evandro Leitão (PT).



"Eu não entendo uma virada desse tamanho. Como é que o Roberto Claudio, que é um democrata, o pai dele é um professor universitário, ele está abraçando o bolsonarismo? O próximo passo dele vai ser posar com o Bolsonaro? Eu, que gosto do Roberto, que o conheço, fico imaginando o que virá na sequência? Será que o Roberto Claudio vai para o Partido Liberal?", questionou o parlamentar, em entrevista ao OP News 2ª edição, na última terça-feira, 15.

Alencar lembrou que o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, já gravou com Leitão na campanha, e disse não imaginar que o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupi, atualmente ministro do governo Lula, vá também partir para o bolsonarismo.

"Imagino que o PDT, em nível nacional e estadual, vai voltar a ser um aliado, um parceiro do governo Elmano, pelo menos é o que se projeta. E o PDT não vai mais ter lugar para o Roberto Cláudio. Por que como é que o PDT faz parte do governo Lula e o Roberto se alia ao Bolsonaro? Então, será que o Roberto Claudio vai ser um candidato de oposição abraçado pela direita? É uma coisa que a gente precisa viver para saber o que vai acontecer, porque se você puxa os dados da história, da coerência, você não projeta isso. PDT tem toda uma história, uma tradição. É um partido trabalhista, o nome já diz", argumentou.

Chancelamento de André

Idilvan disse entender que RC tenha rancor com o Partido dos Trabalhadores e com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Ok, mas nem ir pra neutralidade, ou talvez até votar no André, naquela de 'quanto pior, melhor'. Em algum momento eu achei que ele iria fazer isso, mas ele tá chancelando, colocando sua experiência e seu currículo a serviço do bolsonarismo. Vai para o PL?", voltou a questionar.

Para finalizar, Alencar não deixou de ressaltar o alinhamento de André Fernandes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. "É bom lembrar que André (Fernandes) é o filho número 4 do Bolsonaro, mas que quer ser o número 1", argumentou.