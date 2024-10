"Mulher não vota no André": Fernandes usa campeãs de voto para rebater campanha de Evandro

Foto: Reprodução Instagram/Montagem O POVO Bella Carmelo e Priscila Costa foram as vereadoras mais votadas em Fortaleza

A campanha de André Fernandes (PL), candidato a prefeito de Fortaleza, passou a utilizar as vereadoras Bella Carmelo e Priscila Costa, ambas do PL, para rebater a hashtag #MulherNãoVotanoAndré, lançada nas redes pela candidatura de Evandro Leitão (PT), adversário no segundo turno da Capital.



Priscila Costa foi reeleita vereadora com a maior votação da Capital, 35.226 votos, enquanto Bella Carmelo (PL) foi eleita pela primeira vez, sendo a terceira mais bem votada de Fortaleza, com 28.138 votos. No vídeo, publicado nas redes de André e em veiculação nas emissoras de rádio e TV, Bella é creditada como a '2ª vereadora mais votada da história de Fortaleza', enquanto Priscila é chamada de 'vereadora mais votada da história de Fortaleza'.

André amadurecido

No vídeo, Bella diz que o segundo turno mal começou e os "ataques do PT voltaram". "André amadureceu e hoje é um dos deputados mais atuantes na defesa da mulher. Ele foi autor de projeto que aumenta a pena para crimes de assédio e defende punição severa para estupradores e para quem divulga imagens íntimas de mulheres", diz Priscila.

No fim, Costa questiona: "Sabem quem barra projetos assim, e acaba defendendo o estuprador? O PT do Leitão".

Em entrevista ao OP News, na manhã desta quarta-feira, 16, Bella Carmelo criticou Evandro pela campanha relativa às mulheres.

A campanha de Evandro



A publicação vem como resposta a uma campanha muito veiculada por apoiadores de Evandro desde que o segundo turno começou, com o mote que "mulher não vota no André". Em vídeo publicado nas redes sociais de Leitão, e que aparece também no rádio e na TV, há destaque a algumas posturas tomadas pelo adversário quando era deputado estadual e agora, como deputado federal.

André foi bastante atacado no primeiro turno com vídeos da adolescência e justificou que tudo não passava de brincadeira, algo descontextualizado. A peça da campanha de Evandro começa justamente com imagens de André Fernandes na adolescência, mas logo passa para recortes de publicações na imprensa, com alguns posicionamentos de Fernandes.

"André Fernandes na adolescência, brincando. André Fernandes, adulto, deputado estadual, foi condenado por atacar uma mulher. Mentiu ao dizer que a jornalista trocava sexo por informações. André Fernandes, deputado federal: votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Esse é o adulto André Fernandes. Não dá para confiar", diz a narração do vídeo.