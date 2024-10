Quatro municípios do Litoral Leste terão mulheres no comando a partir de 2025

Foto: Fernanda Barros/ O Povo Mulheres são maioria do eleitoral, mas apenas 37 municípios do Ceará serão comandados por mulheres

Quatro municípios do Litoral Leste do Ceará a partir de 2025 serão liderados por mulheres. Aracati, Beberibe, Cascavel e Fortim elegeram candidatas para estar à frente do Executivo municipal. No caso de Beberibe, a prefeita em exercício foi reeleita.

Famoso por suas belas praias e por suas grandiosas festas de Carnaval, o município de Aracati elegeu Roberta de Bismarck (Podemos) com 57,20% dos votos. Sua carreira na política começou em 2017 ao compor a chefia do gabinete de Bismarck Maia (Podemos), em seu primeiro mandato como prefeito de Aracati. Em 2020, foi eleita vereadora e assumirá a Prefeitura em 2025, ao lado de sua vice, Ana Mello (Podemos).

Aracati teve outro desempenho feminino de destaque nas eleições de 2024. Três mulheres tiveram as maiores votações para a Câmara Municipal: Ilda (Podemos), com 2.045 votos, seguida por Sabrina Cardoso (PSB) - irmã da prefeita eleita - que teve 1.907 votos e Lúcia Helena (PP), que teve 1.778 sufrágios.

Em Beberibe, foi reeleita a prefeita Michelle Queiroz (PP) com 56,40% dos votos após disputar com mais três candidatos. O município localizado a 81,1 quilômetros de Fortaleza é destaque por suas falésias naturais que atraem turistas e alavancam a economia da cidade. Candidata pelo PL em 2020, Michelle migrou para o Progressistas e seguirá na gestão do município por mais quatro anos.

Com 54,61% dos votos, a médica Ana Afif Queiroz (PP) foi eleita no município de Cascavel. Aos 36 anos, deverá estar a frente do município que tem as praias de Caponga e Barra Nova como principais atrativos turísticos.

Em sua primeira candidatura, Delma Ferreira (MDB) se elegeu como prefeita de Fortim obtendo 66,69% dos votos. Ela recebeu o apoio do atual prefeito Naselmo Ferreira (MDB). A cidade se localiza a 111 quilômetros da Capital e tem aproximadamente 16.300 habitantes.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 53% do eleitorado cearense em 2024 é composto por mulheres. Já nas candidaturas, 35% foram efetivadas por mulheres, apresentando um crescimento de 2% em relação às eleições municipais de 2020. As quatro prefeitas fazem parte das 37 mulheres eleitas em 2024 no Ceará.