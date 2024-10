88% dos eleitores dizem estar decididos em quem vão votar

A pesquisa Datafolha para o 2º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza aferiu ainda o quanto os eleitores de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão decididos em relação às suas escolhas para o dia 27 de outubro.

O instituto perguntou aos entrevistados se eles estavam decididos em quem iriam votar ou se ainda poderiam mudar de opinião.

No total, 86% dos eleitores disseram estar totalmente decididos em quem vão votar. Outros 13% afirmaram que o voto ainda pode mudar até a data do 2º turno. Considerando apenas os eleitores de André Fernandes e Evandro Leitão, os números são semelhantes.

Aqueles que se dizem seguros em relação ao voto no candidato do PL somam 87%, um ponto percentual a menos que o registrado na pesquisa anterior do Datafolha. Outros 13% disseram que votariam em André Fernandes, mas ainda podem mudar de voto, uma oscilação de um ponto percentual para cima.

Levando em conta o eleitorado de Evandro Leitão, seguem os mesmos 88% decididos a votar no petista, enquanto 12% ainda pode mudar de voto, uma oscilação de um ponto percentual no comparativo com a pesquisa anterior. (João Marcelo Sena)