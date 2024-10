Alckmin cita Covas para elogiar Evandro: "pessoa que tem apreço pela democracia"

Foto: AURÉLIO ALVES ALCKMIN esteve com Evandro e em evento com empresários

Em passagem por Fortaleza para participar de encontro com o setor produtivo em ato de campanha do candidato à Prefeitura Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 17, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSDB) citou o ex-governador de São Paulo Mário Covas para analisar o cenário eleitoral na capital cearense e reafirmar apoio ao petista

Durante coletiva de imprensa realizada antes do evento, Alckmin elogiou Evandro e relembrou a trajetória política do candidato. Sem citar o nome de André Fernandes (PL), adversário do petista no segundo turno, o vice-presidente também utilizou frase dita por Covas para afirmar que está “do lado de uma pessoa que tem apreço pela democracia”.



“Queria repetir o que disse o Mário Covas. Mário Covas dizia: você pode ter alguém um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais à esquerda, mais à direita. Agora, o que divide mesmo na política é quem tem apreço pela democracia e quem não tem. Essa é a grande divisão. Nós estamos do lado de uma pessoa que tem apreço pela democracia, acredita na ciência, não é negacionista [...] O Evandro é do diálogo e do trabalho e é gestor”, falou.



O tucano ainda avaliou que a disputa eleitoral “não é um mata-mata” e ressaltou a importância da integração entre os governos federal, estadual e municipal. Essa harmonia também foi dita pelo governador Elmano de Freitas (PT) que, além de salientar a presença de Alckmin na campanha, falou sobre o fortalecimento do alinhamento entre as três gestões.



“Para nós, é motivo de orgulho ter essa pessoa com esse grau de qualificação, de história na política pública desse país, estar aqui para demonstrar a possibilidade concreta de nós termos Fortaleza com grandes possibilidades de ter o Evandro Leitão como prefeito, em uma parceria muito mais intensa com o Governo do Estado, com o Governo Federal, porque concordamos nas prioridades de políticas públicas que devem ser desenvolvidas em uma capital como Fortaleza”, pontuou.

O ministro da educação Camilo Santana comparou Evandro e André Fernandes e pontuou a existência de “dois projetos antagônicos”. Sem citar nomes, o ex-governador ainda falou da oposição que, muitas vezes de forma incoerente, estaria “contra” a candidatura do petista.



“Além do despreparo do candidato adversário, porque agora todo mundo resolveu se unir contra nós. Todos, muitas vezes incoerentemente, resolveram se unir contra a candidatura do Evandro. Nós somos do time que defende a democracia e, por amor a Fortaleza, eu tenho dito que é importante as pessoas fazerem uma reflexão, conhecerem a história de cada candidato. O que está em jogo não é disputa de time de futebol, o que está em jogo são os quatro próximos anos da nossa cidade, dos nossos filhos, dos nossos netos”.



Além de falar sobre os números da pesquisa Datafolha divulgados nesta quinta, Evandro destacou a importância do encontro com Alckmin, ressaltando os planos de realizar intervenções no turismo de Fortaleza, área de grande importância para a capital cearense.



Ele destacou Fortaleza como maior PIB do Nordeste, mas como a terceira capital mais desigual da região. "Nós temos que fazer fortes intervenções, sobretudo em um vetor importante da nossa economia, que é o vetor do turismo e, para isso, a gente veio aqui ouvir o nosso vice-presidente. Ele que conhece bastante o nosso país, em especial conhece a área de desenvolvimento econômico e, para nós, é motivo de muito orgulho estar tendo a oportunidade de escutá-lo, porque nós queremos fazer de Fortaleza a cidade das oportunidades”, considerou.