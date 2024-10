Carlos Lupi apoia Evandro e diz que PDT "jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura"

Foto: AURÉLIO ALVES Carlos Lupi é nome histórico do PDT e chefiou o partido por anos, mas deixou o cargo para ser ministro da Previdência

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente licenciado do PDT Nacional declarou apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza. A fala ocorre em meio a uma divisão da sigla brizolista com membros declarando apoio também a André Fernandes (PL), que concorre contra o petista no 2º turno.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 17, Lupi afirmou que o PDT "não pode estar ao lado dos filhotes da ditadura", usando a frase muito usada por Leonel Brizola, fundador e liderança histórica da sigla.

Carlos Lupi ainda declarou não ter dificuldade de se posicionar em favor do candidato petista e que "independente de qualquer divergência pessoal", a capital cearense é "maior do que todos".

"O partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Por isso em Fortaleza nós, para proteger nossos companheiros, falamos da neutralidade, mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha como fundador, como presidente licenciado desse partido", declarou.



"Não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, nossa história e nossa luta e o nosso amor ao povo, Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse lado aí em Fortaleza é ao lado do Evandro Leitão 13, do PT", disse.

"É nossa obrigação como cidadãos brasileiros, cidadão que sou adotado por Fortaleza, alertá-los: ditadura nunca mais", completou.



Carlos Lupi afirmou que não pode se omitir no cenário e declarou que Fortaleza vive uma realidade "muito triste", na qual André Fernandes representa a "direita mais ultrapassada e raivosa". "Que representa com a sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura como falava Leonel Brizola", disse.



Pedetistas declararam apoio a André, RC entre eles

Membros importantes do PDT declararam apoio a André Fernandes, deputado federal e fiel seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Ciro Gomes (PDT), embora não tenha dito publicamente, tem atacado o PT e atuado nos bastidores para fortalecer o bolsonarista.

Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereadores e alguns deputados estaduais do PDT também se manifestaram e estão na campanha de Fernandes.

Em contrapartida, André Figueiredo, presidente interino no lugar de Carlos Lupi, anunciou apoio a Evandro Leitão "pelos ideais de Brizola" e por segundo ele, estar ao lado dos que defendem "verdadeiramente" a democracia.