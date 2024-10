Datafolha: 70% dos eleitores de Lula votam em Evandro e 91% dos de Bolsonaro votam em André

Foto: Luciana Pimenta Intenção de 2024 - Voto para presidente 2022

Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, 91% daqueles que, na Capital, votaram em 2022 no ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) dizem que votarão em André Fernandes (PL) no 2º turno, dia 27 de outubro. Por outro lado, 70% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmam voto em Evandro Leitão (PT). Os dados são da última pesquisa Datafolha de Fortaleza, divulgada na última quinta-feira, 17, pelo O POVO.

Outro dado relevante do levantamento é que 19% dos eleitores de Lula afirmam intenção de voto em André Fernandes, candidato de oposição ao petismo em Fortaleza e membro do partido de Bolsonaro. Já entre os votantes de Bolsonaro, 4% votam em Evandro Leitão, que é o candidato do PT.

A pesquisa também aponta que há uma maior intenção de deixar o voto em branco ou anular entre os eleitores de Lula, 7%, dos que os de Bolsonaro, 3%.

Diretora do Datafolha, Luciana Chong, analisou esse aspecto da pesquisa em entrevista ao programa O POVO News 1ª edição, nesta sexta-feira, 18. Ela fez uma comparação com a primeira pesquisa do segundo turno do Datafolha, em que esses eleitores de Lula para André eram de 21% e passaram para 19%.

Na análise de Chong, o percentual pode gerar movimentação no resultado para a última semana de campanha eleitoral. "Hoje a gente tem 19% desses eleitores que votam em André Fernandes, eram 21% na pesquisa anterior, então ainda tem essa parcela de eleitores de Lula que não estão indo para o candidato do PT, Evandro Leitão. Esse é um ponto que pode trazer alguma movimentação nessa última semana de eleição", explicou.

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, mostra os candidatos à Prefeitura de Fortaleza tecnicamente empatados e com oscilações de votos dentro da margem de erro.

Na pesquisa estimulada, o levantamento mostra André Fernandes com 45% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão apresenta 43%. Ambos oscilaram negativamente 2 pontos percentuais desde a pesquisa anterior, divulgada em 10 de outubro, quando André tinha 47%, e Evandro 45%.

Pesquisa Espontânea



Quanto à pesquisa espontânea, cenário em que o pesquisador não mostra a lista de candidatos ao eleitor, Evandro Leitão reduziu 4%, com 28% das intenções de voto no levantamento. Na pesquisa anterior, o candidato apresentou 32%.



A diretora do Datafolha comenta que o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) passou de 7% para 9% na pesquisa espontânea na categoria de resposta “vota no 13” e tem 1% de eleitores que afirmam votar no “candidato do PT”.

Esses resultados não foram somados porque os eleitores não disseram exatamente o nome de Evandro Leitão, mas ao somar os números separados. “Mostra uma estabilidade”, complementa Luciana.

Movimento de eleitores de Sarto para André Fernandes

A diretora do Datafolha explica ainda o movimento de segmentos de eleitores que no 1° turno votaram para reeleger o prefeito José Sarto (PDT), mas agora migraram para o candidato André Fernandes. Luciana Chong pontua que é uma disputa muito polarizada e que cada candidato tem segmentos bastante específicos de eleitores.

“Esse movimento de eleitores do Sarto que migram para André é um segmento muito específico, pequeno, e não dá para ter certeza que vai contribuir e gerar grandes movimentações”, comenta a diretora ao explicar que esse fluxo pode não influenciar no resultado geral da pesquisa.

Datafolha: 13% ainda não sabem o número dos candidatos a prefeito de Fortaleza

A pesquisa Datafolha sobre o 2° turno, contratada pelo O POVO, e divulgada na última quinta-feira, 17, mostra que o nível de conhecimento do eleitorado sobre o número dos candidatos a prefeito de Fortaleza tem aumentado conforme o pleito se aproxima, mas destaca que 13% do eleitorado não sabe o número do candidato que pretende votar nas urnas ou sequer sabe como anular o voto.

No total, 87% dos entrevistados responderam corretamente ao serem perguntados sobre o número dos candidatos que pretendem votar. Por outro lado, 6% afirmaram não saber o número ou como anular o voto e outros 7% responderam incorretamente.

Datafolha

“Qual número você vai digitar na urna eletrônica para confirmar/anular seu voto para prefeito?”

Menções corretas: 87%

Não sabe o número do candidato / não sabe anular o voto: 6%

Menções incorretas: 7%

Entre os que dizem votar em André, 94% mencionaram corretamente o número do candidato. Já entre os que dizem votar em Evandro o número é de 92% entre os entrevistados.

O desconhecimento do número é maior entre o eleitorado que manifesta intenção de voto no petista, com 7% dos entrevistados alegando não saber o número, não saber anular voto ou mencionando incorretamente o identificador de Leitão na urna. Entre a parcela pró-André, o mesmo indicador é de 5%

André:

Menções corretas: 94%

Não sabe o número do candidato / não sabe anular o voto: 3%

Menções incorretas: 2%

Evandro:



Menções corretas: 92%

Não sabe o número do candidato / não sabe anular o voto: 6%

Menções incorretas: 1%



O Datafolha ouviu 826 eleitores entre 15 e 17 de outubro. A pesquisa é realizada na metade do período de campanha deste segundo turno.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01856/2024.





