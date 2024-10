Elmar Nascimento e outros nomes do União Brasil firmam apoio a Evandro

Foto: Assessoria Evandro Leitão Deputado Federal Elmar Nascimento do União Brasil

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) esteve em Fortaleza nesta sexta-feira, 18, para efetivar o apoio de parte do União Brasil à candidatura de Evandro Leitão (PT), que disputa o 2° turno da Capital contra André Fernandes (PL). O deputado baiano é um dos cotados para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que a eleição de Fortaleza está "nacionalizada".

Além de Elmar, acompanharam o evento os deputados cearenses, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, ambos do União Brasil. Fernanda é filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), que tinha, junto de seu grupo político, anunciado apoio a Evandro.

O apoio de Moses também não era surpresa, apesar dele ser filho de Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito eleito de Sobral. No município, ele derrotou Izolda Cela (PSB), nome que representava o PT e o governismo estadual. Participou da agenda ainda Antônio Brito (BA), líder do PSD na Câmara dos Deputados, que fechou acordo com Elmar pela briga da sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

No primeiro turno, o União Brasil teve Capitão Wagner na disputa. Ele obteve 11,40% dos votos e acabou em quarto lugar. Diante do cenário do segundo turno, a sigla a nível estadual liberou os filiados, que declararam apoio a André Fernandes.

"Nós somos base do presidente Lula. União Brasil indicou três ministros e tem que ter responsabilidade com o país e com a cidade de Fortaleza. E nesse sentido estamos aqui, e falo no nome da deputada Fernanda e do (deputado) Moses, outorgando o nosso apoio à candidatura do Evandro", declarou o Elmar.

No lado contrário, todos os vereadores do partido também declararam apoio a candidatura de Fernandes. Wagner, que é o presidente estadual do partido, está ativamente na campanha do candidato do PL.

Elmar disse ainda que não existe dúvidas do "lado certo na eleição". "Fortaleza não pode ser laboratório da inexperiência, de quem nunca teve a oportunidade de administrar nada. Não existe dúvida que o lado certo é o lado que conta com o apoio do presidente da República", disse.

Ele seguiu, citando ainda o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), principal fiador da campanha de Evandro. "O lado do ministro Camilo Santana, o lado do governador Elmano e o lado que a gente pode contribuir para que Fortaleza seja uma metrópole que dê certo. Uma das cidades mais importantes do país não pode ser entregue a alguém inexperiente", completou o deputado.