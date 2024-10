Qual a imagem que o eleitor de Fortaleza tem dos candidatos no 2º turno

Foto: Samuel Setubal Pesquisa Datafolha Fortaleza pediu para os eleitores associarem André Fernandes (PL) ou Evandro Leitão (PT) a 12 atributos específicos mencionados pelo levantamento

A nova pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada na última quinta-feira, 17, pediu para os eleitores associarem os candidatos André Fernandes (PL) ou Evandro Leitão (PT) a 12 atributos específicos propostos pelo levantamento. Os dois empataram em seis deles, porém o petista se destacou em quatro, enquanto o deputado federal foi o mais citado em dois.

Ao todo, 826 eleitores foram entrevistados na Capital entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01856/2024.

O levantamento apresentou 12 atributos aos entrevistados. Em quatro deles, Evandro Leitão se destacou, como: “o mais experiente”, com 64%; “o mais trabalhador”, com 45%; “o que, se eleito, mais defenderá os pobres”, com 47% e “o mais moderado”, com 48%.

André Fernandes foi o mais citado em dois: “o que, se eleito, defenderá os ricos”, com 56% e “o que vai ser eleito”, com 52%.

Por outro lado, levando em conta a margem de erro, o petista e o candidato do PL empataram em seis atributos.

Perguntados sobre qual “o candidato faz mais promessas que não pode cumprir”, 43% dos entrevistados indicaram André Fernandes e 41% disseram Evandro Leitão.

Em relação a quem é “o mais honesto”, 38% apontaram André e 35%, Evandro. Nesse questionamento especificamente, o percentual de pessoas que responderam “nenhum” e “não sabe” também foi significativo, com 15% e 11% respectivamente.

As perguntas sobre áreas mais específicas da cidade também dividiram os eleitores, porém o petista ficou numericamente a frente do adversário. Sobre o candidato que estaria “mais preparado para cuidar da área da saúde”, 45% responderam Evandro, enquanto 42% citaram André. Na área da educação, 46% consideraram Evandro como o mais preparado e 42% apontaram André. Para cuidar do transporte, Evandro foi visto como o mais preparado por 46% e André por 41%.

Questionados sobre “o mais preparado para ser prefeito de maneira geral”, 48% dos eleitores responderam Evandro, 43% mencionaram André, 5% disseram nenhum e 3% afirmaram não saber.

Nessa pergunta especificamente, entre os eleitores que votaram em André Fernandes no 1º turno das eleições, 90% consideram o candidato do PL como o mais preparado para ser prefeito. Levando em conta os entrevistados que votaram em Evandro Leitão, 95% avaliam que o petista é o mais preparado.

Agora quando é analisado o recorte dos eleitores de José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil), respectivamente, terceiro e quarto colocados no 1º, há uma divisão nesse quesito.

Para os entrevistados que votaram em Sarto, 56% consideram que Evandro é o mais preparado para ser prefeito de maneira geral, enquanto 37% veem isso em André.

Considerando os eleitores de Wagner, há uma inversão. Para 48% daqueles que votaram no candidato do União Brasil, André é o mais preparado de maneira geral, enquanto 39% consideram Evandro mais relacionado a esse quesito.

Datafolha Fortaleza: Intenção de voto

Além de perguntas específicas sobre as atribuições, os eleitores responderam sobre a intenção de voto no segundo turno. André e Evandro oscilaram negativamente dois pontos percentuais, em comparação com a pesquisa feita no início deste mês, e seguem empatados tecnicamente, com 45% e 43%, respectivamente.

Em relação à rejeição, os números observados foram parecidos e os candidatos também empataram tecnicamente nessa categoria. Fernandes tem uma rejeição de 47%, 1 ponto a mais do que o registrado na pesquisa anterior. O percentual daqueles que votariam no deputado “com certeza” é de 42%, oscilando negativamente 1 ponto, enquanto o de eleitores que responderam “talvez” continuou o mesmo, com 10%.

Leitão apresentou uma rejeição de 45% e oscilou negativamente 1 ponto. O percentual de eleitores que indicaram certeza do voto no petista chegou a 40%, uma oscilação de 2 pontos. Já o número daqueles que talvez votarão no candidato variou 3 pontos e chegou a 14%.

Veja os números da pesquisa Datafolha Fortaleza na íntegra:



“Na sua opinião qual destes candidatos é … ?”

“O mais experiente”:



Evandro Leitão: 64%

André Fernandes: 28%

Nenhum: 4%

Não sabe: 3%

“O mais preparado para ser prefeito, de modo geral”:



Evandro Leitão: 48%

André Fernandes: 43%

Nenhum: 5%

Não sabe: 3%

“O que, se eleito, mais defenderá os ricos”:



André Fernandes: 56%

Evandro Leitão: 27%

Os dois: 5%

Nenhum: 4%

Não sabe: 8%



“O que, se eleito, mais defenderá os pobres”



Evandro Leitão: 47%

André Fernandes: 39%

Os dois: 1%

Nenhum: 8%

Não sabe: 4%

“O mais preparado para cuidar da área da saúde”:



Evandro Leitão: 45%

André Fernandes: 42%

Nenhum: 7%

Não sabe: 5%

“O mais preparado para cuidar da área da educação”:



Evandro Leitão: 46%

André Fernandes: 42%

Os dois: 1%

Nenhum: 7%

Não sabe: 4%

“O mais preparado para cuidar da área de transporte”:



Evandro Leitão: 46%

André Fernandes: 41%

Nenhum: 6%

Não sabe: 7%

“O mais trabalhador”:



Evandro Leitão: 45%

André Fernandes: 38%

Os dois: 2%

Nenhum: 6%

Não sabe: 8%

“O mais honesto”:



André Fernandes: 38%

Evandro Leitão: 35%

Os dois: 1%

Nenhum: 15%

Não sabe: 11%

“O que faz mais promessas que não pode cumprir”:



André Fernandes: 43%

Evandro Leitão: 41%

Os dois: 7%

Nenhum: 2%

Não sabe: 6%

“O mais moderado”:



Evandro Leitão: 48%

André Fernandes: 40%

Os dois: 1%

Nenhum: 5%

Não sabe: 6%

“O que vai ser eleito”:

André Fernandes: 52%

Evandro Leitão: 42%

Não sabe: 5%