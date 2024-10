André tenta reduzir rejeição das mulheres na Capital

Foto: Reprodução/Instagram Nutricionista Larissa Duarte (União Brasil) declarou apoio ao candidato André Fernandes no segundo turno. Larissa chegou a se candidatar para vereadora, mas não foi eleita

A poucos dias da votação que decidirá o próximo prefeito de Fortaleza, André Fernandes tenta reduzir o índice de rejeição entre o eleitorado da capital cearense, de modo a facilitar eventual migração de votos de indecisos.

O candidato do PL mobiliza dois segmentos: os mais jovens e as mulheres. Entre a juventude, a intenção é suavizar a imagem associando-se à figura do concorrente sem "padrinhos" que enfrenta uma máquina poderosa que inclui ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para tanto, o postulante do PL enfatiza ações como caminhadas nas ruas da periferia. Nelas, chega a andar descalço e come pizza com apoiadores, como também fazia Jair Bolsonaro (PL) durante sua campanha pela reeleição.

Menos palatável para o público feminino do que Evandro Leitão (PT), André tem recorrido à esposa e a outras mulheres do seu campo político para atenuar a impressão negativa junto a esse público. Nesse domingo, por exemplo, promoveu ato com mulheres no Conjunto Ceará, onde já tinha realizado atividade poucos dias atrás.

Um dos bairros mais populosos de Fortaleza, o local foi escolhido por Bolsonaro em uma de suas visitas mais recente ao estado - lá, reuniu aliados numa de suas agendas do pleito de 2022, um dos quais o próprio André.