Ato de Evandro Leitão tem André Figueiredo, Eunício Oliveira e Acilon Gonçalves

Foto: Divulgação/Evandro Leitão André Figueiredo reforçou apoio a Evandro Leitão no 2º turno em Fortaleza

Ato de campanha de Evandro Leitão (PT) nesse domingo, 20, contou com a presença do deputado federal André Figueiredo, presidente nacional do PDT. A ele somaram-se o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, o deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, e o ex-prefeiturável Técio Nunes, do Psol.

Embora do mesmo partido até o início do ano, Figueiredo e Evandro haviam se distanciado em meio ao racha entre PDT e PT, ainda em abril de 2022, quando os irmãos Cid e Ciro Gomes romperam.

De lá para cá, o presidente da Assembleia Legislativa se manteve ao lado do senador Cid, que disputou o comando estadual da legenda trabalhista com Figueiredo, sem sucesso. O dirigente, por sua vez, compôs grupo com o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-presidenciável Ciro.

Mesmo no 1º turno da corrida eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, Figueiredo, cujo candidato era o prefeito José Sarto (PDT), fez críticas mais incisivas ao PT e ao presidente Lula, chegando a dizer que o petista seria derrotado novamente na capital cearense e que a sigla tinha pretensões hegemonistas ao concorrer ao Paço.

Sarto, no entanto, não avançou para o 2º turno do pleito, no qual se enfrentam André Fernandes (PL) e Evandro. Nesse novo cenário, o PDT se dividiu. Oficialmente, o partido declarou neutralidade, mas suas lideranças se distribuíram entre o bolsonarista e o petista.

Enquanto RC e Ciro se alinharam a Fernandes, Figueiredo e outros pedetistas, tais como Adail Jr., se posicionaram a favor de Evandro na reta final.