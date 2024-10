"Às vezes o poder cansa", afirma Cid sobre derrota de Izolda em Sobral

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2024: Cid Gomes entra na campanha de Evandro Leitão. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O senador Cid Gomes (PSB) comentou nesta segunda-feira, 21, a derrota sofrida em Sobral pelo grupo político do qual faz parte, após 28 anos de hegemonia. Segundo ele, quando os mesmos aliados permanecem muito tempo no poder, a tendência é haver desgaste e cansaço por parte da população, causando a eleição da oposição. Para o ex-governador, isso é o que explica a vitória de Oscar Rodrigues (União Brasil) sobre a ex-governadora Izolda Cela (PSB).

Desde janeiro de 1997 até os dias atuais, os Ferreira Gomes e nome ligados ao clã comandam Sobral, município distante 233,78 km de Fortaleza. De lá pra cá, foram duas gestões do próprio Cid (1997-2004), duas de Leônidas Cristino (2005-2010), duas de Veveu Arruda (2011-2016), marido de Izolda, e duas de Ivo Gomes (2017-).

"Às vezes o poder cansa (...) Faz parte da democracia. Não vou reclamar das urnas, não vou dizer que teve fraude. Eu tenho que ter humildade de reconhecer, aceitar, agradecer a todos os que estiveram conosco, que não foram poucos, quase a metade de sobralenses estiveram conosco, e rezar para que Sobral continue tendo políticas públicas em benefício da população mais pobre, que sempre pautou as nossas gestões", afirmou Cid nesta segunda-feira, 21, em evento do PSB com Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.



Foto: Luiz Queiroz Izolda Cela (PSB) e Cid Gomes (PSB)

Oscar quebra hegemonia em Sobral

Em uma eleição disputada e com alto nível de tensão, o deputado estadual foi eleito prefeito de Sobral com 52,42% dos votos válidos, contra 47,58% de Izolda Cela, ex-governadora do Ceará e ex-secretária executiva do Ministério da Educação (MEC).



Ivo Gomes, atual gestor, parabenizou Oscar por meio de nota um dia após o resultado. "Passadas as eleições, momento máximo da nossa democracia, respeitando a soberania das urnas, parabenizo o prefeito e os vereadores e vereadoras eleitos pelas mãos do povo de Sobral, aos quais desejo boa sorte na missão de representar nosso município nos poderes Executivo e Legislativo a partir de janeiro de 2025”, escreveu.

Esta foi a primeira eleição após o racha da família Ferreira Gomes. Em 2022, após discussões sobre apoiar Izolda para reeleição ao Governo ou Roberto Cláudio, Ciro Gomes (PDT) e os demais irmãos seguiram caminhos políticos opostos. O ex-presidenciável não se manifestou sobre o cenário em Sobral durante toda a campanha.

Evento do PSB com Evandro



Durante o evento desta segunda-feira em apoio a Evandro, Cid ressaltou que PSB e PT fazem parte de um mesmo projeto. "Vaidade pessoal, interesse pessoal deve ficar sempre em segundo plano, quando se coloca como principal o interesse do povo cearense de cada um dos 184 municípios do Ceará", explicou.

Ele disse ter convicção da eleição de Leitão, citando pesquisas recentes. "Se a gente olha a sequência de pesquisas, a gente está vendo uma tendência. E todas as tendências apontam para que o futuro prefeito de Fortaleza será o nosso amigo querido, Evandro Leitão, para o bem dessa cidade e para impedir que uma má gestão em Fortaleza possa prejudicar o Estado do Ceará e cada um dos outros 183 municípios. Fortaleza é a nossa sala de visita, nosso cartão-postal", disse. (colaborou Guilherme Gonsalves)